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Kahramankazan'da 520 çiftçiye nohut tohumu dağıtıldı

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Kahramankazan'da kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve yerel üreticilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 520 çiftçiye, kişi başı 125 kilogram yüzde elli hibe olmak üzere nohut tohumu dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilere destek olmak adına ilçede nohut dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Beledye Spor ve Kamp Merkezi bahçesindeki nohut dağıtım programında, üretimin önemini anlattı.

İlçe belediyesi olarak tarımsal üretim noktasında taşın altına ellerini koyduklarını dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Üretimin ana unsuru da toprak dolayısıyla tarımsal üretime yerel yönetimler olarak belediyeler olarak sürekli destek olmamız gerek. Bunu 5 yıldır dile getirdik. 5 yıldır görev yaptığımız süreç içeresinde ayçiçeği dağıtımı konusunda Türkiye'de ilk adımı ilçe belediyesi olarak attık. Fide desteğimiz 5 yıldır aralıksız devam ediyor. Mayıs ayında vereceğimiz destekle birlikte bu rakam 6,7 milyon fideyi bulmuş olacak. Arpa, buğday tohumu dağıttık, arılı kovan hibeleri dağıttık."

İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz, İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katılım sağladığı törende, 520 çiftçiye kişi başı 125 kilogram, yüzde elli hibe nohut tohumu dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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