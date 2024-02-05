Kafes-36 Operasyonunda Gözaltına Alınan 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen Kafes-36 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7'si Bulgaristan vatandaşı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kafes-36 operasyonları kapsamında, "kadın profilli" sahte sosyal medya hesapları üzerinden Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit, şantaj yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapılmış, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüpheli kadınların evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarının, belli bir komisyon karşılığı Bulgaristan vatandaşı başka şüphelileri Türkiye'ye getirip bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıklarının tespit edildiği belirtilmişti.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 otomobil, 33 cep telefonu, 27 sim kart, farklı bankalara ait 47 banka kartı, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile yabancılar adına düzenlenmiş sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evrakı ele geçirilmişti.