Kadirli'de şehitler dualarla anıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kadirli Belediyesi, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ile Ülkü Ocakları, Garnizon Şehitliği'nde anma programı düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Katılımcılar, okunan dualara eşlik etti.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere, güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için kahramanca görev yaptığını söyledi.