Kadirli'de Otomobil Grubun Üzerine Sürüldü: 2 Yaralı
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Kadirli ilçesinde bir kişi, tartıştığı grubun üzerine otomobil sürdü. Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı, 1 kişi de aracın kaputuna tutunup, kaldırıma düştü. Olayın görüntüleri kameraya yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir kişi, tartıştığı grubun üzerine otomobil sürdü. Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı, 1 kişi de aracın kaputuna tutunup, kaldırıma düştü.
Olay, Cengiz Topel Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir kişi, otomobilini 7 kişilik grubun üzerine sürdü. Bu sırada aracın çarptığı 2 kişi, yaralandı. Hareket halindeki aracın kaputuna tutunan 1 kişi de kaldırıma düştü. O anlar kameraya yansırken, şüpheli kaçtı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)