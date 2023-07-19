Kadirli'de Otomobil Grubun Üzerine Sürüldü: 2 Yaralı

Kadirli ilçesinde bir kişi, tartıştığı grubun üzerine otomobil sürdü. Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı, 1 kişi de aracın kaputuna tutunup, kaldırıma düştü. Olayın görüntüleri kameraya yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir kişi, tartıştığı grubun üzerine otomobil sürdü. Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı, 1 kişi de aracın kaputuna tutunup, kaldırıma düştü.

Olay, Cengiz Topel Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile bir kişi, otomobilini 7 kişilik grubun üzerine sürdü. Bu sırada aracın çarptığı 2 kişi, yaralandı. Hareket halindeki aracın kaputuna tutunan 1 kişi de kaldırıma düştü. O anlar kameraya yansırken, şüpheli kaçtı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)