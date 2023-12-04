Kadirli'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Gökheşan Çelik, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Atatürk Caddesi Üçgen Park yakınlarında meydana geldi. Caner T. (19) yönetimindeki 80 KZ 932 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Gökhan Çelik kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çelik, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.