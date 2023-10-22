Haberler

Kadirli'de 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan operasyonda 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili takibe aldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçta 1680 uyuşturucu hap ele geçiren polis, 3 şüpheyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Osmaniye Kadirli 3. Sayfa Güncel Haberler

title