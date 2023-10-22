Kadirli'de 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan operasyonda 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili takibe aldı.
Kontrol noktasında durdurulan araçta 1680 uyuşturucu hap ele geçiren polis, 3 şüpheyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel