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Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Şaban Kondi vaaz verdi.

Camiye gelenler dua edip, namaz kıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Kadir gecesi dolayısıyla Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.

Özel bir kutuda küçük cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, halkın ziyaretine sunuldu.

Cami imamı tarafından tutulan Sakal-ı Şerif'i önce erkekler, ardından da kadınların ziyaret etti.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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