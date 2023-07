'KADIN ELİYLE EKO TURİZM' PROJESİNDE DERECEYE GİRENLER AÇIKLANDI

Türkiye'deki ekoturizm projelerine kadın eli değdi

İSTANBUL, (DHA)- TOGEMDER (Toplumsal Gelişim Merkezi) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülebilir turizm yapabilecek kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın eliyle eko turizm' projesinde dereceye girenler açıklandı. Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Muğla, Nevşehir ve Ordu'dan 7 girişimci kadının katıldığı yarışmada birincilik ödülünü bungolov tarzı ekoturizm köyü projesi ile Hatay'dan Medine Öncü aldı. Öncü, 'Hedefimiz, Altınözü Belediyesi ve Hatay Hazek Kadın Kooperatifi iş birliği ile yaptığımız bu projenin depremden sonra bize bir nebze olsa da umut olmasıdır' dedi.

Türkiye'de eko turizm alanında kadın istihdamını artıracak projelerin desteklenerek alternatif ve sürdürülebilir turizmin hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen projenin ödül töreni İstanbul'da gerçekleşti. Törene, TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı 27. Dönem İstanbul Milletvekili Av. M. Belma Satır, bir önceki dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, KOSGEB Daire Başkanı Ali Urhan, TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Banu Yüksel, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan tören AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan'ın dereceye girenleri açıklaması ile devam etti. Projede ilk üçe giren çalışmaya sırasıyla 75 bin, 50 bin ve 30 bin TL ödül verildi.

'TOGEMDAR, ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATMIŞ, TOPLUMA HİZMET VERMİŞ BİR DERNEKTİR'

TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı 27. Dönem İstanbul Milletvekili Av. M. Belma Satır, 'TOGEMDER yaklaşık 20 yıl evvel cumhurbaşkanımızın değerli eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulmuş bir sosyal yardımlaşma derneğidir. Anaokulu yapımları, sosyal destekler, kadın girişimciler, çocukların eğitimi gibi birçok konuda önemli işlere imza atıp topluma hizmet vermiş bir dernektir. Bugün kapanış ve ödül törenini yapacağımız proje, Kültür Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle başlattığımız 'Kadın eliyle eko turizm' projesidir. Bu projedeki amacımız gelişen ve değişen dünyada iklim şartlarına göre yerelin ekosistemini, zenginliğini ve dinamiklerini gündeme taşıyacak sürdürülebilir turizm yapabilecek kadınları desteklemek, onları rol model olarak Türkiye'deki kadınlara örnek göstermektir. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve TOGEMDER olarak bir araya gelip çalışmayı başlattık? şeklinde konuştu.

'PROJENİN DEVAMINDA ARKADAŞLARIMIZI TAKİP EDECEĞİZ'

Satır, proje ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

'Proje kapsamında 7 bölgeden Erzurum, Ordu, Diyarbakır, İzmir, Muğla, Nevşehir ve Hatay olmak üzere 7 il belirledik. Bu 7 ilin valilik ve turizm il müdürlükleri muafiyetiyle projeler hazırlanmasını istedik. Ardından bahsi geçen 7 ilden 7 girişimci kadın seçip kendilerini öncelikle İstanbul'a davet ettik. Girişimcilerimize ekoturizm ile ilgili bir toplantı düzenledik. Toplantıda her biri kendi alanında uzman kişilerden oluşturduğumuz danışma üyelerimiz girişimcilerimize bilgi verdi. Yapılan toplantıdan sonra arkadaşlarımızı illerine gönderdik, illerinde de bizzat ziyaretlerde bulunup, ekoturizm ile ilgili yapacakları çalışma hakkında istişare ettik. Yaklaşık 1 yıl süren proje sonunda, bize çalışmalarını ilettiler. Biliyorsunuz asrın afeti denilen deprem en fazla Hatay'ı vurdu. Biz Hatay'daki girişimci arkadaşımıza birincilik ödülü vermeyi kendi aramızda istişare ettik. Projenin devamında bu arkadaşlarımızı takip edeceğiz ve arkadaşlarımızın projeleri yatırıma dönüştüğü takdirde sürdürülebilir olmaları için elimizden geleni desteği ve takibi yapmaya çalışacağız.'

Satır, 'Bugün şu saatlerde derneğimizin Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi, Birleşmiş Milletlerde kurulan gündemin yine çevre ve sıfır atık olduğu komisyonda danışma kurulu online toplantısına başkanlık edecek. Dolayısıyla bugünkü çalışmamızın Hanımefendinin bugünkü programının bu şekilde denk gelmesinden de ayrı bir mutluluk duyuyoruz' dedi.

'NİTELİKLİ VE BİZE SAYGI DUYAN TURİSTİN ÜLKEMİZE GELMESİNDE BU TARZ PROJELER ETKİLİ OLACAK'

Bir önceki dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, yaptığı konuşmada 'Bu projede eğitim alan kadınlarımızın her biri kendi çevrelerine de bu yaklaşımı anlatacaklardır. Böylelikle Türkiye'nin turizm ürünün farklılaşmasında daha kaliteli, nitelikli ve bize saygı duyan turistin ülkemize gelmesinde bu tarz projeler etkili olacaktır. Umarım bu projelerin devamı gelir, yeni projelerde hep birlikte çalışmak kısmet olur' sözlerine yer verdi.

'DÜNYAYA KADIN DOKUNDUĞUNDA HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR'

TOGEMDER Yönetim Kurulu Üyesi Banu Yüksel ise derneğin çok amaçlı olduğunu söyleyerek, 'Derneğin yaptığı çok güzel faaliyetler var; deprem zamanı çok büyük çalışmalarımız oldu. Bunun yanı sıra dezavantajlı ailelere ve insanlara dokunan bir dernek. Ekoturizmi canlandırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu proje ile de başka bir alana adım atmış bulunuyoruz. Proje ile çok güzel sonuçlar elde ettik. Türkiye zaten ekoturizmde zaten güzel ilerleyen bir ülke; şu an 12'nci sıradayız. Sadece biraz daha katkı, destek ve kadına dokunuşla ok daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Bizim amacımız önce çocuklar ve kadınlar. Dünyaya kadın dokunduğunda her şey çok güzel oluyor. Ekoturizmde de ilk olarak kadınlarla başladık ama ilerleyen zamanlarda daha geniş çaplı projelerde olacak, şimdi onların üzerinde çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

'DEPREMDEN SONRA BU PROJE BİZLER İÇİN ÇÖLDE BİR DAMLA SU GİBİ OLACAK'

Projede birincilik elde eden Altınözü Belediyesi çalışanı ve Hatay Hazek Kadın Kooperatifi'nden Medine Öncü duygularını şöyle dile getirdi:

'Altınözü Belediyesi ve Hatay Hazek Kadın Kooperatifi iş birliği ile yaptığımız bu projede Altınözü'nün turizm alanında gelişmesine katkı sağlamak ve depremden sonra bir nebze de olsa bize umut olması hedefimizdir. Projemiz, kuracağımız bungolov tarzı ekoturizm köy ile Altınözü'ne turistik anlamda daha çok katkı sağlanmasına yönelik oluşturuldu. Altınözü'nde düzenlenen Zeytin, Zeytin yağı ve Gastronomi Festivali'nde şehir dışından gelen misafirlerin konaklaması amacıyla kuracağımız bu ekolojik köyde zeytin hasadının nasıl yapıldığı, kaç derecede sıkılması gerektiği, zeytin çeşitleri gibi yöreye özgü eğitimleri de alarak Altınözü'nün daha fazla tanıtılması amaçlanıyor. Birinci olduğumuz için çok mutluyuz. Altınözü'nü temsilen burada bulunmaktayım. Özellikle memleketimin bu alanda birinci olması inanılmaz mutluluk verici. Bu proje bizler için depremden sonra çölde bir damla su gibi olacak.'

'PROJEMİZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PEMBE KÜLTÜR ÇİFTLİĞİ KURMAK ÜZERİNE'

Ordu Camaş Kadın Kooperatifi ile yaptıkları proje kapsamında 2'ncilik elde eden Şaziye Taşdemir de 'Projemiz, sürdürülebilir bir pembe kültür çiftliği kurmak üzerine. Bu kapsamda insanların hem doğayı deneyimleyebileceği hem de üretimde ve deneyim turizminde yer alabileceği bir çiftlik projesi oluşturduk. Çamaş ilçemiz Ordu tur otobüslerinin durağında fakat tarihi ve doğal güzellikleri olmasına rağmen çoğu kişinin uğramadığı bir ilçemizdir. Projemiz ile hem bu turizmi biraz daha ön plana çıkarmak hem de insanlar geldiğinde Karadeniz'in doğasını deneyimlesin ve çeşitli üretim atölyelerinde de yer alabilsin istedik' dedi.

'AMACIMIZ, BÖLGEDEKİ KIRSALLIĞI VE EKOSİSTEMİ KORUMAK OLDU'

Muğla Tarım İl Müdürlüğü personeli ve Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ortağı Selma Erez de 3'üncü oldu. Proje ile ilgili bilgi veren Erez, 'Projeyi, menteşe ilçemizi baz alarak hazırladık. Amacımız, bölgedeki kırsallığı ve ekosistemi korumak üzerine oldu. Bu maksatla konuklarımıza '4 mevsim 4 maceraya hazır mısınız' dedik. 4 mevsimde de yapılacak her bir festival ve macera için farklı lokasyonlar belirledik. Bu lokasyonlarda üreticilerimizin kendi ürünlerini ürettiği bir sistemimiz zaten var. Kendi ürettiklerini gelen konuklarımıza tanıtacak ve konuklarımız bu ürünleri aldığında, aynı kalitede ürünleri üretmeye devam edeceğimiz için sonraki yılda da devamlılık sağlanmış olacak? şeklinde konuştu.