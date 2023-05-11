KADIKÖY'DE YOL ÇÖKTÜ, BETON DÖKME POMPASI YAN YATTI

KADIKÖY'DE bir inşatta çalışmalar sırasında, beton dökme pompasının sabitleme ayağı çukura girdi. Beton dökme pompasının 20 metrelik kolunun bir kısmı da yan binanın bahçesine girdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi Ressam Vecihi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 10 katlı binanın inşaat çalışmalarında, beton dökme pompasının kurulan sabitleme ayağı çukura düştü. Bu nedenle beton pompasının 20 metrelik kolunun bir kısmı yan binanın bahçesine doğru yan yattı. İş makinesinde hasar meydana gelirken, inşaat çalışanları çevrede önlem aldı. İnşaat yetkilileri iş makinesinin sabitleme ayağının daha önceden kullanılan boş foseptik çukuruna denk geldiğini öne sürdü. İş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.