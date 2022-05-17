KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ - Haberler

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KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
KADIKÖY'DE DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ

KADIKÖY'de değnekçilik yapan V.K. polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de değnekçilik yapan V.K. polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube'de görevli sivil trafik ekipleri, değnekçilik yapan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde denetim yaparken bir kişinin kendilerine otopark için yer göstermeye çalıştığını gördü. Ekipler müşteri gibi davranarak, değnekçinin gösterdiği yere araçlarını park etti. Araçtan inen sivil trafik ekipleri, V.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kadıköy, Polis, Güncel, Haberler

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