KADES İhbarıyla Şüpheli Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının evine balkon kapısını kırarak giren şüpheli, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'nden (KADES) yapılan ihbar sayesinde yakalandı. Ş.T, hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verilen G.Y'nin evine girerek kadını tehdit etti. KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbar sonucunda polis ekipleri olay yerine gelerek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, daha önce birlikte yaşadığı kadının evine balkon kapısını kırarak giren şüpheli, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'nden ( Kades ) yapılan ihbar sayesinde yakalandı.
Birlikte yaşadığı G.Y'nin (38) şikayeti üzerine hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verilen Ş.T, sürenin bitmesinin ardından sabah erken saatlerde kadının iki kızıyla yaşadığı eve gitti.
Evin balkon kapısını çekiç ve murçla kıran Ş.T, yatak odasına giderek G.Y'yi silahla tehdit etti. Sesler üzerine kadının kızı, KADES uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.T'yi etkisiz hale getirerek anne ve kızlarını kurtardı.
Gözaltına alınan Ş.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.