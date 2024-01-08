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Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler normale döndü

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferlerin normale döndüğü belirtildi. Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferlerin normale döndüğü belirtildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Metro İstanbul Bağcılar Karaköy Ulaşım İstanbul Güncel Haberler

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