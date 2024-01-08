Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler normale döndü
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferlerin normale döndüğü belirtildi. Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu.
Kabataş- Bağcılar tramvay hattındaki aksayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferlerin normale döndüğü belirtildi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyurulmuştu.