Üye Girişi
Haberler

Jeffrey Sachs: Çin'de orta gelir tuzağı yok

Güncelleme:

Ünlü ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, Çin'de orta gelir tuzağı olmadığını ve ülkenin teknolojik olarak son derece dinamik olduğunu söyledi. Sachs ayrıca, ABD'nin Çin'i kontrol altına alma çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Jeffrey Sachs, "Çin o kadar büyük, teknolojik olarak o kadar ileride ve dünya ekonomisiyle (ABD ekonomisi dahil) o kadar iç içe geçmiş durumda ki, ABD'nin Çin'i 'kontrol altına alması' söz konusu değil" dedi.

Xiong Maoling

WASHİNGTON, 11 Şubat (Xinhua) -- Ünlü ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, büyük bir teknolojik dinamizm sergileyen Çin'de "orta gelir tuzağı" olmadığını söyledi.

Kısa süre önce Xinhua ile söyleşi yapan Columbia Üniversitesi Sürdürebilir Kalkınma Merkezi Direktörü profesör Sachs, "Latin Amerika örneğinde görüldüğü üzere, orta gelir tuzağı teknolojik dinamizm eksikliğinden kaynaklanıyor. Çin ise teknolojik açıdan son derece dinamik" dedi.

Batılı medya kuruluşlarının "birbirini tekrarlayıp durduğunu" kaydeden ekonomist, Çin ile ilgili haberler yapan birçok gazetecinin Çin ekonomisine dair kapsamlı bir anlayıştan yoksun olduğunu belirtti.

Çin'in "içinin boşalmakta olmadığını" vurgulayan Sachs, "Çin, küresel ekonominin dijital ve yeşil dönüşümü için ihtiyaç duyulan altyapı ve yeşil teknolojilerin çoğunun dünyadaki uygun maliyetli üreticisi olmayı sürdürüyor" dedi.

ABD'nin "riski azaltma" adını verdiği olgunun daha net bir tabirle "kontrol altına alma" olarak tanımlanabileceğini kaydeden ekonomist, ABD'nin ticaret ve teknolojiye bariyerler koyarak Çin'in büyümesini yavaşlatma çabalarının "başarısızlığa mahkum" olduğunu ifade etti.

Sachs, "Çin o kadar büyük, teknolojik olarak o kadar ileride ve dünya ekonomisiyle (ABD ekonomisi dahil) o kadar iç içe geçmiş durumda ki, ABD'nin Çin'i 'kontrol altına alması' söz konusu değil" dedi.

Batılı medya kuruluşlarının Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi küresel kamu mallarına yönelik çoğunlukla şüpheli yaklaşımlarına değinen ekonomist, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin kazan-kazan düşüncesine örnek oluşturan büyük ve son derece olumlu bir inisiyatif olduğunu belirtti.

Sachs, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi, üye ülkelerin 5G, hızlı demiryolu ve uzun mesafeli yeşil elektrik aktarımı gibi 21. yüzyıla ait yeşil, dijital ve bağlantılı altyapı inşasına yardımcı oluyor. İnisiyatif, Çin'in söz konusu yüksek teknolojili ve düşük maliyetli altyapı projelerini ihraç etmesini de destekliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politika Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title