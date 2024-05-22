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Japonya, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te ile dostluk ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor

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Japonya, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te yönetiminde Ada ile dostluk ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi. Japon hükümeti, Lai'ye tebriklerini ileterek Tayvan'ı önemli bir ortak ve dost olarak nitelendirdi. Tayvan ile işbirliğini genişletmek için çalışacaklarını belirtti.

Japonya, Tayvan'ın yeni göreve başlayan lideri Lai Ching-te yönetiminde Ada ile dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflediğini bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında Japon hükümetinin, yeni göreve başlayan Tayvan lideri Lai'ye tebriklerini iletti.

Tayvan'ı "son derece önemli ortak ve önemli dost" olarak niteleyen Hayaşi, Ada'nın Japonya ile temel değerleri paylaştığını ve yakın ekonomik ilişkilere sahip olduğunu aktardı.

Lai yönetiminde Ada ile dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Hayaşi, Tayvan ile işbirliğini "hükümet dışı temelde" genişletmek için çalışacaklarını söyledi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) Tokyo-Taipei ilişkilerinden sorumlu temsilcisi Furuya Keiji de açıklamasında, Tayvan ile ilişkileri güçlendirme sözü verdi.

Furuya, Japonya-Tayvan ilişkilerinin "her zamankinden daha önemli" olduğunu belirterek, bölgede ABD dahil diğer ülkelerle güçlü işbirliği yapılması çağrısı yaptı.

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu'dan "yanlış sinyal" mesajı

Lai'nin hafta başındaki yemin törenine, 30'u aşkın Japon milletvekilinin yanı sıra eski kabine üyeleri ile resmi ve sivil düzeyde 200'e yakın kişi katıldığı aktarıldı.

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jianghao, Japon heyetin ziyaretinin, "Tayvan bağımsızlık ayrılıkçılarını" açıkça destekleyerek "yanlış bir siyasi sinyal" gönderdiğini savundu.

Lai, 20 Ocak'ta göreve başladı

Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılan başkanlık seçimini kazanan iktidardaki Demokrat İlerici Parti'nin (DPP) adayı Lai Ching-te, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

Lai, başkan olarak ilk konuşmasında, Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki statükoyu koruma sözü verirken Çin'e Tayvan'ı askeri olarak tehdit etmeye son verme çağrısı yapmıştı.

Tayvan hükümetinin egemenliğe, demokrasiye, özgürlüğe ve statükonun korunmasına bağlı kalacağını dile getiren Lai, "Anayasaya göre Çin Cumhuriyeti'nin (Tayvan) egemenliği bütün olarak halka aittir. Çin Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti birbirinin boyunduruğunda değildir." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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