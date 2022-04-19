Japonya Sağlık Bakanlığı heyetinden Novavax aşısına yeşil ışık

Japonya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti, ABD'li Novavax aşısına ülke içi acil kullanım izni verdi.

Bakanlık heyeti, Aralık 2021'de başvurusu yapılan Novavax üretimi Kovid-19 aşısının Japonya içi kullanımına yeşil ışık yaktı.

Protein temelli aşı olarak bilinen Novavax aşısı, ülke için 18 yaş ve üstü kişilere 3 hafta aralıklarla uygulanabilecek.

Japon hükümeti, farmasötik firması Takeda'nın ülke içi imalat ve dağıtımını üstleneceği aşıdan, 150 milyon doz satın alma kararı vermişti.

Böylelikle Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşılarının yanı sıra, Kovid-19'a karşı Japonya içinde kullanılacak aşı sayısı 4'e yükseldi.