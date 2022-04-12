Japonya'da Covid-19 salgınında yeni XE varyantı - Haberler

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Japonya'da Covid-19 salgınında yeni XE varyantı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Japonya'da Covid-19 salgınında yeni XE varyantı

Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' tipinin ülkede ilk kez doğrulandığını açıkladı.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan 'XE' tipinin ülkede ilk kez doğrulandığını açıkladı.

Japonya'da Covid-19'un Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan XE tipine ait ilk vaka doğrulandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokyo yakınlarındaki Narita Havaalanı'ndan ülkeye gelen bir kadın yolcuda XE mutasyonunun tespit edildi. İsmi ve uyruğu açıklanmayan 30'lu yaşlarındaki kadının 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olduğu öğrenilirken, hastanın test öncesinde hiçbir semptom göstermediği belirtildi.

Omicron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 alt tiplerinin bir kombinasyonu olduğu bilinen XE mutasyonunun daha bulaşıcı olduğu belirtilirken, mutasyonunun aşı ve ilaçların etkinliğinde bir değişikliğe neden olmadığı bildirildi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Japonya'da dün doğrulanan 33 bin 205 yeni Covid-19 enfeksiyonu ülke geneli vakalar toplamını 7 milyon 84 bin 93'e taşımış, 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 28 bin 739'a yükselmişti. Nüfusunun yüzde 80.1'ini tamamen aşılayan Japonya'da yüzde 44.6'lık kesim ise hatırlatma dozu yaptırmıştı. Japonya'da hükümet aşılama seferberliğinde diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalınması nedeniyle de eleştirilmişti.

(Burak Ersoy/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Omicron, Japonya, Güncel, Haberler

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