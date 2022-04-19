Japonya'da ABD'li Bir Deniz Askeri Hakkında Cinsel Saldırı Suçlamasıyla Dava Açıldı

ARALIK, IĞDIR (Xinhua) - TOKYO, 19 Nisan (Xinhua) -- Japonya'nın güney ucundaki Okinawa vilayetinde yerel savcılar Salı günü, 22 yaşındaki ABD'li bir deniz askeri hakkında geçtiğimiz Aralık ayında, bir kadına yaralamayla sonuçlanan cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla dava açıldığını söylediler. Bu dava, ABD ordusu ve ilgili personeli tarafından yıllardır Okinawa'da işlenen ve devamlılığını koruyan bir dizi cinsel ve diğer suçları gün yüzüne çıkarıyor. Mahkemeye sunulan iddianame ve müfettişlere göre Kıdemsiz Onbaşı Jordan Begaye'nin söz konusu kadına Ekim ayında üs dışında saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Mağdurun, Begaye ile bilinen herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Savcılar, Begaye hakkında 23 Aralık'ta dava açıldığını ancak "davanın doğası gereği" ve kadının mahremiyetine saygı nedeniyle kamuoyuna açıklama yapılmadığını söylediler.

Yerel haberlere göre saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin suçlamayı kabul edip etmediği de açıklanmadı. Yerel medya, mağdurun civardakilere yardıma ihtiyacı olduğunu bildirene ve onlar da polisi arayana kadar Begaye kaçtığı için polisin onu olay yerinde gözaltına alamadığını bildirdi. ABD ordusu, Japonya-ABD Kuvvetler Statüsü Anlaşması gereği, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Begaye'yi 23 Aralık tarihli suçlamanın ardından Japon makamlarına teslim etti. Yerel medya, davanın bundan önce ABD tarafının işbirliğiyle soruşturulduğunu ve yaralanmayla sonuçlanan saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiye ilişkin dava dosyasının 3 Aralık tarihinde savcılara intikal ettirildiğini söyledi.

Okinawa, Japonya'nın yüzölçümü içinde çok küçük bir yer oluştursa da Japonya'daki ABD üslerinin büyük çoğunluğuna bu küçük subtropikal ada ev sahipliği yapıyor. ABD ordusuyla ilişkili personel tarafından gerçekleştirilen cinayet ve tecavüz dahil şiddet suçu olaylarının yanı sıra başta uçak kazaları olmak üzere neredeyse sürekli bir şekilde meydana gelen ABD ordusuyla ilişkili kazalar, adada ABD karşıtlığının artmasına ve Okinawalıların onlarca yıldır süren işgalin sona erdirilmesi için yüksek sesle çağrıda bulunmalarına yol açıyor.

Xinhua / Güncel