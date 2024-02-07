Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Bingöl Valisi'ni ziyaret etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret etti.

Koç, Bingöl Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Usta ile görüştü.

Vali Usta, ziyaretlerinden dolayı Koç'a teşekkür etti.

Ziyarette, Jandarma İstihbarat Daire Başkanı Tuğgenaral Gökhan Çiloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı İkramiye Şube Müdürü Jandarma Albay Murat Özcanoğlu da yer aldı.