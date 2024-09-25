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İZTO Başkanı Özgener: Faiz İndiriminde İhtiyatlı Olunmalı

İZTO Başkanı Özgener: Faiz İndiriminde İhtiyatlı Olunmalı
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İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, faiz indirimine gitmeden önce enflasyonun belirli seviyenin altına düşmesi ve asgari ücret artışının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, faiz konusunda ihtiyatlı hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon yüzde 1,5 seviyesinin altına düşmeden ve 2025 asgari ücret artışının söz konusu hedefi destekleyeceğine emin olunmadan faiz indirimine gidilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

İzmir Ticaret Odası eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 4 yılı aşkın süre sonra geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Avrupa Merkez Bankası'nın da ikinci faiz indirimini gerçekleştirdiğini, bu ortamda Rusya'nın ise tekrar faiz artırımına gittiğini gözlemlediklerini vurgulayan Özgener, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde ise faiz konusunda daha ihtiyatlı davranmaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumu, diğer ülkelere göre daha yüksek seviyelere çıkan enflasyona geç tepki verilmesi ve geç başlayan parasal sıkılaştırmanın sonucu olarak değerlendiriyoruz.

Her ne kadar ülkemizde özellikle KOBİ'lerimizin finansmana erişimlerini teminen, faizin indirilmesine ihtiyaç duyulduğunu görüyor olsak da erken bir faiz indirim kararıyla enflasyonda bugüne kadar verdiğimiz zorlu mücadelenin tehlikeye atılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmelerinde belirttiği gibi mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyon yüzde 1,5 seviyesinin altına düşmeden ve 2025 asgari ücret artışının söz konusu hedefi destekleyeceğine emin olunmadan, faiz indirimine gidilmemesi gerektiğini düşünüyoruz."

İzmir'de Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın yüzde 9 arttığına, ithalatın ise yüzde 11,7 azaldığına işaret eden Özgener, "Dış ticaret tablosundaki bu olumlu gidişatın devamını diliyoruz." dedi.

Bilişim sektörüne yönelik başlatılan Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi'nin (HİSER), ülkede oda düzeyinde Ticaret Bakanlığından onay alan ilk proje olduğuna dikkati çeken Özgener, projeyle bilişim sektöründe yer alan üyelerin ihracatına katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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