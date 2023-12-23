İznik'te Otomobil Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan ve akli dengesi yerinde olmayan Recep Sevim (74), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik ilçesi Sakarya Karayolu Çiçekli mevkisinde meydana geldi. İznik'ten Sakarya istikametine seyir halinde olan Sinan E. (42) yönetimindeki 16 UK 884 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Recep Sevim'e çarptı. Yaşlı adam çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Recep Sevim'in cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İznik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Sinan E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.