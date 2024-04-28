İzmit'te dükkan sahibi camını kıran kişiyi silahla yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dükkan sahibi, iş yerinin camını kıran kişiyi silahla yaraladı.

Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak'taki henüz ismi öğrenilemeyen çay evi işletmecisi ile henüz bilinmeyen bir sebeple iş yerinin camını kıran E.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iş yeri sahibi E.Ö'yü tabancayla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.