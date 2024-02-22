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İzmit'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi Güneyli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısındaki odunlukta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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