İzmirli Çiçek Üreticileri Hollanda Borsası'nda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'nin önemli çiçekçilik merkezlerinden biri haline gelen Urla'nın Bademler Köyü, dünya piyasasında yüzde 49'luk ihracat payına sahip Hollanda'nın çiçek borsasına girdi. Çiçek üreticilerinin kurduğu Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ürettiği beş ayrı kesme çiçek türünü bu ay Hollanda'da sergileyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi veren sözleşmeli üretim modeliyle desteklediği Urla Bademler'deki çiçek üreticileri, dünyanın en büyük çiçek borsasına girdi. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda'nın çiçek borsası için 5 ayrı kesme çiçek türü üretti.

60 senedir aktif olarak çalışan kooperatifin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği sözleşmeli üretim desteğiyle ayağa kalktığını söyleyen Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Kulaç "İzmir'deki kooperatifçilik modeli Türkiye'ye örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerin en zor zamanlarında 'can suyu' vererek destek oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelmesinden itibaren destekler giderek büyüdü. Şimdi kooperatifimiz dünyaya açılarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Dünya çiçek devleri ünümüzü duydu ve bizimle iş birliği yapmaya başladı. Artık Hollanda'nın yakın takibindeyiz" dedi.

"ÜRETİM VE İHRACAT KAPASİTESİ ARTACAK"

İzmir'i yurt dışında daha iyi tanıtmak için kurulan Dünya Şehri İzmir Derneği'nin (DİDER) aracılığıyla işlerinin kolaylaştığını söyleyen Murat Kulaç şöyle konuştu:

"Şubat ayında Hollanda'nın bizden istediği 5 kesme çiçek türünün tohumlarını Bademler'deki seramıza attık. Lisianthus, Tagetes Erekla, Ammi Visnaga. Anrgozinthis ve Hypericam çiçek türlerini her gün özenle daha kaliteli bir biçimde üretmek için çalışıyoruz. Biz zaten bir marka haline geldik. Hollanda çiçek borsası da çıkan ürünlerin kalitesine hayran kalacak. Temmuz ayında ilk ürünlerimiz Hollanda borsasında sergilenecek. Biz de bu sayede üretim ve ihracat kapasitemizi artıracağız."

ANKA / Güncel