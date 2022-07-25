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İzmir'in İki İlçesinde Yangın

ANKA - Güncel
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İzmir'in Bornova ve Beydağ ilçelerinde bugün öğlen saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Bornova yangını kontrol altına alınırken, Beydağ'da 2 uçak, 2 helikopter ve 11 arazöz ile söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Bornova ve Beydağ ilçelerinde bugün öğlen saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Bornova yangını kontrol altına alınırken, Beydağ'da 2 uçak, 2 helikopter ve 11 arazöz ile söndürme çalışmaları sürüyor.

Saat 14.00 sıralarında Bornova Erzene Mahallesi'ne bağlı Belkahve bölgesinde makilik alanda çıkan yangın, 3 helikopter ve 9 arazözün müdahalesiyle yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Beydağ Beyköy yakınlarındaki makilik bölgede ise saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter ve 11 arazöz bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

ANKA / Güncel

Beydağ İzmir Saat Güncel Haberler

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