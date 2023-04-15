İZMİR'İN 8 BİN 500 YIL ÖNCESİNE YOLCULUK YAPTILAR

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğünde aslına uygun olarak tasarlanan Neolitik Köye misafir olan çocuklar, geçmiş dönem insanlarının günlük yaşantısında neler yaptıklarını görüp, uygulamalı öğrenerek geçmişe yolculuk yaptı.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğünde aslına uygun olarak tasarlanan Neolitik Köye misafir olan çocuklar, geçmiş dönem insanlarının günlük yaşantısında neler yaptıklarını görüp, uygulamalı öğrenerek geçmişe yolculuk yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde kazı çalışmaları yapılıyor. Geçmişten bugüne yapılan çalışmalarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntı bulundu. İlk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği görüldü. Kentin kültür mirası ilgi çekerken; Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezinde oluşturulan Neolitik döneme ait köy, 8 bin 500 yıl öncesi insanların nasıl yaşadığını ortaya koyuyor. Aslına uygun tasarlanan köyü ziyaret etmek için atık pil getirmek yeterli oluyor. Çocuklar, kendilerine verilen buğday tanelerini, kapıdaki görevliye vererek köye giriyor. Ardından eski dönem insanlarının günlük işlerini deneyimlemek için birçok etkinliğe katılıyor. Duvarları sıvayan, buğday dövüp un yapan, ateş yakıp domuz maketine kozalak atarak avcılık yapan çocuklar, ayrıca deniz kabuklarından dönemin insanları gibi birçok obje yapıp, tezgahta ip ördü.

'GEÇMİŞE YOLCULUK YAPTIM'

Geçmişe yolculuk yapan çocuklardan Ödemiş'ten gelen Zafer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Alya Lamia Ayazoğlu (10), Çok eğlendim. Bugün buğdaydan taşla, un ürettik. Çok eğlenceliydi. Oldukça zormuş. Başta çok garip geldi. Çok zor. Günüm çok güzel ve eğlenceli geçti derken; sınıf arkadaşları Eralp Yayla (10), İzmir'deki eski insanların neler yaptıklarını yani taş devrini öğrendim. Çok zor koşullarda yaşıyorlarmış. Günlük yaşantılarındaki işlerden bazılarını yapmak çok zor. Yaşayarak öğrenmek çok eğlenceli dedi. Yaşar Ege Ören (10) ise İnsanların eski çağlarda nasıl yaşadıklarını öğrendim. Eski çağdaki yaşamın içine girdim. Geçmişe yolculuk yaptım dedi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Burası aslına uygun olarak kısmen inşa edildi. Ziyaretçiler üzerlerine deri giysiler giyerek, o dönem şartlarını alet yapımı gibi çeşitli faaliyetler yaparak ziyaretçiler öğreniyor. Günümüzden 8 bin 500 yıl öncesini canlandırmaya çalışıyoruz. Bütün bu faaliyetler arkeologların denetiminde gerçekleştiriliyor. Günümüzden 8 bin 500 yıl önce yaşamı aktif olarak anlatmak farkı bir turizm ve eğitim programını gösterebilmek istiyoruz. Arkeolojik alanlar insanların anlamadığı alanlar olmasın istedik. Ayrıca girişte aldığımız atık pillerle de çevre kirliliğini önlemeyi amaçladık dedi.