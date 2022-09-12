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İzmir gündem haberleri... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, İzmir'de çeşitli açılışlar gerçekleştirdi

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İzmir bölgesinden gelen habere göre Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İzmir'de eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Bergama ilçesinde çeşitli açılışlara katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İzmir'de eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Bergama ilçesinde çeşitli açılışlara katıldı.

Bayraklı'daki Zehra Semahat Erişen İlkokulu'ndaki törende konuşan Aşkar, yaz tatili boyunca İzmir'deki okulların yeni eğitim ve öğretim sezonuna hazırlanması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Aşkar, Atatürk'ün de söylediği gibi yeni neslin öğretmenlere emanet olduğunu, velilerin çocuklarını keşfetmeleri, öğrencilerin de soru sormaları ve araştırmaları gerektiğini belirtti.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da öğrencilerin vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan, küçüğüne sevgi gösteren, büyüğüne saygı duyan insanlar olmalarını istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise toplumun tüm kesimlerine daha nitelikli eğitim hizmeti sunmak için önemli çalışmalara imza attıklarını bildirdi.

Daha sonra Bergama ilçesindeki Zübeyde Hanım Ortaokulu'nu ziyaret eden Aşkar, okulun kuruluşunun 100. yılı nedeniyle açılan fotoğraf sergisi, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları sınıfı, müzik atölyeleri ile çok amaçlı salon ve kütüphanenin açılışlarını gerçekleştirdi.

Aşkar, daha sonra Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu'ndaki köy yaşam merkezi, sıfır atık kütüphanesi ve halı sahanın açılışlarını yaptı.

Aşkar'a Bergama Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel de eşlik etti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel

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