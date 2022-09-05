İzmir haber... İzmir'de yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı Güncel Haberler İzmir haber: İzmir'in Çeşme ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma ve dava açılan 3 kişi, deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. İzmir'in Çeşme ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma ve dava açılan 3 kişi, deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, FETÖ üyeliğinden aranan veya yargılanmaları süren kişilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen T.U.A, astsubay M.T. ve psikolog Ö.E, liman bölgesinde tekneyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Çeşme İzmir Güncel Haberler

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