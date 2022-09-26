Akaryakıt istasyonu bitişiğinde yanan minibüs kullanılmaz hale geldi Güncel Haberler İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu bitişiğindeki bakım servisinde park halindeyken yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu bitişiğindeki bakım servisinde park halindeyken yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan araç bakım servisi önünde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve itfaiyenin müdahalesiyle, park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Haydar Toprakçı İtfaiye İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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