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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde sokak arasında uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bonzai maddesi ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sokak arasında uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bonzai maddesi ele geçirildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Hilal Mahallesi'nde H.S. adlı bir kişinin sokak arasında uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese giden polis ekipleri şüpheliyi suçüstü yakalarken, yapılan aramada bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

H.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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