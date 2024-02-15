Üye Girişi
Haberler

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD ve diğer sol terör örgütleri hakkında sosyal medyadan propaganda yaptıkları öne sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD ve diğer sol terör örgütleri hakkında sosyal medyadan propaganda yaptıkları öne sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon İzmir YPG PKK İzmir Terör Gözaltı Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title