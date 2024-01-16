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İzmir'de Sokak Kedilerini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokak kedilerini evine götürüp öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı. Apartman sakinleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti ve polise ihbarda bulundu. Şüpheli, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokak kedilerini evine götürüp öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Latife Hanım Mahallesi 7490 Sokak'taki apartmanın bahçesinde 4 ölü kedi gören bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlarda, apartmanda ikamet eden K.K'nin, kedileri boyunlarından tutarak apartmandan içeri götürdüğünü tespit eden bina sakinleri, polise ihbarda bulundu.

K.K'yi evde bulamayan polis ekipleri, apartman çevresini izlemeye aldı.

Bir süre sonra K.K'nin eve girdiğini belirleyen ekipler, çilingir marifetiyle girdikleri evde şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini, hayvanları sevdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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