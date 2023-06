İzmir'de şehitliklerde buruk bayram arifesi

İZMİR - İzmir'de Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliğini ziyaret etti. Buruk geçen ziyaretlerde yakınları, şehitlerin kabirlerini temizleyerek çiçekler bıraktı.

İzmir'de Kurban Bayramı arifesinde yakınları, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Sabah saatlerinden itibaren şehitliklere giden aileler, çocuklarının mezarları başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit olan yakınlarının kabirlerini suyla ve elle temizleyen aileler, hüzünlü bir bayram arifesi yaşadı.

Oğlu Jandarma Kıdemli Başçavuş Halit Zilani Çelik'i 2016 yılında Diyarbakır'da şehit veren baba Mehmet Çelik, "Bizim her bayramımız aynı. Gelip taşını öpüp gidiyoruz. Bütün bayramlarımız böyle. Babalar günü gelsin hiç istemiyorum. Özel günleri istemiyoruz. İçimiz buruk her bayram. Her bayram taşını, fotoğrafını öper gideriz. Ben hala gelecek diye bakıyorum" dedi. Anne Mesude Çelik ise "Yavruma hayırlı bayramlar demeye geldim. Yapacak bir şeyimiz yok. Onu koklayıp gidiyoruz. Allah alnımıza bunu yazmış. Allah bu acıyı kimseye vermesin" şeklinde konuştu.

Torunuyla birlikte şehit olan kardeşinin kabrine geldiğini söyleyen Murat Bozkurt da "Her bayram geliyoruz. Daha acısı taze. İçimizden bir türlü atamadık. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" dedi.