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İzmir'de Kaçakçılık Operasyonlarında 52 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'de son 10 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 8,2 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

İZMİR'de son 10 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 8,2 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak-01 Şubat 2024 tarihleri arasında 42 operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli, gözaltına alındı. Baskınlarda 996 bin boş makaron, 408 bin 640 içi doldurulmuş makaron, 3 bin 419 paket gümrük kaçağı sigara, bin 366 kilo nargile tütünü ve kıyılmış tütün, 6 bin 288 sigara sarma kağıdı, 2 bin 673 gümrük kaçağı puro, 4 bin 420 litre taklit etiketli etil alkol, 106 şişelitre sahte içki, 388 bin 626 muhtelif emtia ürünü, 2 bin 654 otomobil yedek parçası, 6 bin 283 cinsel içerikli hap, 19 gümrük kaçağı cep telefonu, 3 bin 283 elektronik sigara cihazı ve likidi, 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ürünü, 9 tarihi eser (sikke ve obje), 1 sigara sarma makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda devletin yaklaşık 8,2 milyon TL vergi kaybına uğramasının önlendiği belirtildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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