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İzmir'de Hayvan Barınağında Öldürülen Köpekler Protesto Edildi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler sonrası hayvanseverler protesto gösterisinde bulundu.

Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı'ndaki ölü köpek görüntülerine ilişkin İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve derneklerin çağrısı üzerine bir grup hayvansever, belediye binası önünde bir araya geldi.

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat Şefika Yıldırım, burada yaptığı açıklamada "Maalesef tüm bakımevlerinde bu acı tablo var. Belediyelerin inisiyatifine bırakılmış bir süreç var. Hiçbir siyasi parti ve kurum ayırt etmeksizin biz kanunların uygulanmasını, belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyoruz." dedi.

Yıldırım, olayın siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, "Hayvanlara verdiğimiz değer, yaşam haklarına duyduğumuz saygı bizim insanlığımızı gösterir. Belediyecilik sadece yol yapmak değildir. Doğadan yana, hayvandan ve halktan yana olmaktır." ifadelerini kullandı.

Eyleme, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale ile bazı belediye başkan adayları da katıldı.

Olay

Önceki gün, Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı içinde ve bahçesinde çekildiği öne sürülen, yaklaşık 10 ölü köpeğin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden olmuş, görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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