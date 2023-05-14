İzmir'de görme engelliler oylarını şablon aracılığıyla kullandı

İzmir'de görme engelliler kendileri için oluşturulan şablon aracılığıyla oy kullandı.

Görme engelli Salih Arıkan, beyaz bastonu ile Konak ilçesindeki Kemal Atatürk Ortaokuluna gelerek 1398 numaralı sandıkta oy verdi.

Salih Arıkan, AA muhabirine oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, şablonda 2 seçim için de ayrılmış delikler olduğunu, oy vermeden önce partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının sırasının kendisine görevlilerce anlatıldığını belirtti.

Seçimlerde hiçbir yardım almadan oy kullanabilecekleri bir sistemin getirilmesini istediklerini belirten Arıkan, "Ancak güzel tarafı şu, kendi tercihimiz sandığa yansımış oldu. Demokrasi şöleninin kendi oyunuzla şenlenmiş olması harika bir durum. Tercihinizin ne olduğunu, kime oy verdiğinizi biliyorsunuz." dedi.