Bakan Kacır: Çamur tesisi sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak

(İZMİR) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma Tesisi ile Depo ve Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, tesislerin sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi hedeflerine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (İAOSB) yapımı tamamlanan Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma Tesisi ile Depo ve Hizmet Binası, törenle hizmete açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, yatırım büyüklüğü 172 milyon lira olan tesislerin İzmir ve Türk sanayisi için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin son 23 yılda sanayi altyapısında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Kacır, organize sanayi bölgelerinin sayısının 191'den 373'e yükseldiğini, üretimdeki fabrika sayısının 11 binden 61 bine, çalışan sayısının ise 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını söyledi.

İZMİR'DE 5 ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Kacır, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bugün Anadolu şehirlerimiz; savunma sanayinden otomotive, makineden kimyaya, yenilenebilir enerjiden biyoteknolojiye pek çok alanda geliştirdikleri üretim kabiliyetiyle Türkiye'nin küresel rekabet gücüne omuz veriyor. İzmir'imiz de bereketli toprakları, güçlü üretim geleneği, stratejik liman kenti kimliği, lojistik imkanları ve yenilikçi sanayi altyapısıyla Türkiye Yüzyılı'nın üretim vizyonuna en güçlü katkıyı sunan şehirlerimizin başında geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşviklerimiz, planlı sanayi alanlarımız, KOBİ'lere sunduğumuz KOSGEB destekleri ve bölgesel kalkınma projelerimizle İzmir'in üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve yüksek katma değerli sanayi potansiyelini daha ileri seviyelere taşıyoruz. Bakınız, son 23 yılda şehrimizde planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için 4 organize sanayi bölgesini İzmir'e kazandırdık. OSB'lerin sayısını 14'e çıkardık. OSB'lerimizde 97 bin ilave istihdam oluşturduk. Petrokimya ve demir-çelik başta olmak üzere ülkemizin sanayi gücünü ve kalkınma vizyonunu doğrudan destekleyen stratejik yatırımlar doğrultusunda İzmir'de 5 endüstri bölgesi kurduk."

Elbette bugünün dünyasında kalkınma için yalnızca üretmek yetmiyor. Üretimi akıllandırmak, bilgiyi teknoloji ile, teknolojiyi de yüksek katma değerle buluşturmak zorundayız. İzmir'de kurduğumuz 6 teknoparkta girişimcilerimizin, araştırmacılarımızın ve teknoloji odaklı firmalarımızın yenilikçi fikirlerini ürüne, markaya ve ihracata dönüştürebilecekleri bir ekosistem inşa ettik. 103 AR-GE merkezi ve 28 tasarım merkeziyle İzmir'in araştırma-geliştirme, tasarım ve inovasyon kapasitesini tahkim ettik.

27 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PROJELERİ DESTEKLENECEK

İzmir'imizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli pay sahibi KOBİ'lerimize, KOSGEB eliyle 15,5 milyar lira destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 1,2 trilyon liralık yatırımın ve 188 bin istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizde ilimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarının yarısını, Organize Sanayi Bölgelerimizdeki yatırımlarda ilk yıl Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sağlıyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sunuyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlıyoruz. Yeni teşvik sistemimizin sacayaklarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile atıl potansiyeli üretime dönüştüren, yerelin ihtiyaçlarına cevap veren ve şehirlerimizin yetkinliğini teknolojiyle geliştiren bir kalkınma seferberliği yürütüyoruz. Programın ilk çağrısında; yüzer deniz üstü rüzgar türbini platformu üretim tesisi, sürdürülebilir havacılık yakıtı için bitkisel atıklardan ham madde üretimi yatırımları olmak üzere toplam 27 milyar liralık yatırım projelerini destekleyeceğiz. 2026'nın Ocak ayında destek başlıklarını güncellediğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında şehrimizde aktarma elemanları üretimi, deniz ürünleri kaynaklı fonksiyonel gıda üretimi, Küçük Menderes Havzası ilçelerinde doğa temelli turizm ve nitelikli kültür endüstrisi yatırımları alanlarında hayata geçirilecek 11,5 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 46 proje başvurusu aldık. Bu projelerin her biri için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız. İzmir Kalkınma Ajansımız eliyle İzmir'de yürütülen 703 kalkınma projesine 6 milyar 900 milyon lira destek sağladık."

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Planlı sanayileşmenin temel mantıklarından bir tanesi de organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasıdır. Dolayısıyla burada organize sanayi bölgelerinde hem alan daha verimli ve efektif kullanılıyor, hem altyapı tasarrufu sağlanıyor. Hem de herkes birbiriyle birçok anlamda tamamlayıcı işler görebiliyor. Ama onun ötesinde özellikle kullanılan atıkların bertarafı, işlenmesi ve geri kazanımının bu alanda bir arada yapılması ayrı bir önem arz ediyor. Özellikle yeşil OSB'lerin, yeşil üretimin, yeşil enerjinin ve Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın gündemde olduğu bir dönemde, belki İzmir Atatürk OSB'nin büyüklüğü, bütçe büyüklüğü ve sanayicilerinin yaptığı iş hacmi ile kıyasladığımızda çok büyük bir proje gibi gözükmese bile, bu niyet ve yeşil dönüşüm anlamında yapılan çalışmalar konusundaki yönelim açısından çok kıymetli bir projenin açılışını yapacağız. Ben bu niyetin ve yapılan çalışmaların devam etmesi dileğiyle bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

ÇEŞME PROJESİ'NE VURGU

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şunları söyledi:

"Sanayicimizin kanayan yarası olan sanayi arazisi sorunu ve özellikle büyük ölçekli yatırımlar için yer bulma sıkıntısını çok iyi biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve genişleme taleplerinize cevap vermek için milletvekili arkadaşlarımızla birlikte, bakanımızla birlikte özellikle hassasiyetle çalışıyoruz. Yıllardır kanayan yaramız olan ve hepimizin her yurt dışı seyahatinde veya misafir ağırlamasında sitem ettiği o meşhur İstanbul aktarması çilesini konuşmamız lazım. Düşünün, yurt dışından fabrikanıza, tesisinize gelecek çok önemli bir yabancı yatırımcı, bir alım heyeti veya bir uzman mühendis İzmir'e ulaşmak için önce İstanbul'a inmek, oradan da saatlerce uçak beklemek ve aktarma yapmak zorunda kalıyor. Sizin bin bir emekle ürettiğiniz katma değerli ürünler de doğrudan hedef pazara uçmak varken aktarma merkezlerinde zaman ve maliyet kaybediyor. Bu durum İzmir gibi devasa bir sanayi ve ihracat metropolüne yakışmıyor. İzmir'in potansiyelini küresel ticarette adeta ikinci durak konumuna itiyor. İşte biz milletvekillerimizle birlikte açıkladığımız Çeşme Projesi'yle bu devri, bu çileyi artık kökünden bitirmeyi amaçlıyoruz. Lütfen bu projeye sadece turizm ve altyapı projesi olarak değer vermeyelim. Bu açıdan bakarsak hepimiz yanılmış oluruz. Çeşme Projesi'nin yaratacağı muazzam ekonomik hacim, devasa yolcu kapasitesi ve küresel çekim gücüyle dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin ve lojistik devlerinin rotalarını mecburen doğrudan İzmir'e çevireceği dev bir küresel entegrasyon projesi olacak."

"Bu proje ile birlikte dünyayı artık İstanbul üzerinden değil, doğrudan İzmir'e bağlamayı hedefliyoruz. Londra'dan, Berlin'den, Tokyo'dan ve Körfez'den kalkan uçakların doğrudan şehre inmesini, yabancı yatırımcılarımızın fabrikalarınıza doğrudan ulaşmasını ve dünya pazarlarına sizlerin İzmir'den doğrudan ulaşmasını hedefliyoruz" diyen İnan, "Çeşme Projesi'nin içerisinde de yüksek teknolojiye sahip AR-GE merkezlerimiz yer alacak. İYTE'nin, yani İzmir Yüksek Teknoloji Enstitümüzün burada Bilişim Vadisi ile tam entegre, omuz omuza çalışan ve birbirini besleyen devasa bir bütünün parçası olduğu bir projeden de bahsediyoruz. Tabii bununla birlikte şunu da söylemem lazım. Bu projeyle birlikte iki milyar dolarlık yıllık ticari hacmi ve iki sene içerisinde yirmi milyar dolarlık yatırımı da doğrudan şehrimize kazandıracağız ve yüz bin gencimize, mühendisimize de iki sene içerisinde iş sağlayacağız, AŞ sağlayacağız. O nedenle buradan, bu güzel ortamdan, Sayın Bakanımızın huzurunda tüm siyasi partilere seslenerek İzmir için ortak bir eser, ortak bir iş üretelim diyoruz. ve burada İzmir'in büyümesi için, Türkiye'nin büyümesi için ve bu işin sonunda en çok da İzmir'in sanayicisinin kazanmasını arzuladığımızı da ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu."

"ALSANCAK LİMANI'NDA TARİHİ BİR MODERNİZASYON HAMLESİNİ BAŞLATTIK"

İnan, "Hazır lojistikten, hızdan ve küresel rekabetten bahsetmişken, ihracatımızın şah damarı olan İzmir Alsancak Limanı'nda da Varlık Fonumuzun çalışmalarıyla tarihi bir modernizasyon hamlesi başlattık. Limandaki bekleme sürelerini, kapasite sorunlarını ve teknolojik altyapı eksiklerini en iyi sanayici hemşehrilerimiz biliyor. İnşallah Varlık Fonumuzla başlattığımız bu hamle ile limanımızın elleçleme ve depolama kapasitesini katlayarak artıracağız. ve rıhtımları en modern gemilerin rahatça yanaşabileceği bir yapıya hep birlikte kavuşturacağız. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimize şeref veren Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. OSB yönetimimize bu anlamlı eser için ve şehrimizin kalkınması adına her zaman ortaya koydukları büyük birikim için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA