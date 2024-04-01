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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Cemil Tugay kazandı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Cemil Tugay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cemil Tugay 1 milyon 213 bin 591, AK Parti adayı Hamza Dağ 924 bin 81 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 94,52)

Tugay'ın öz geçmişi

Cemil Tugay, 1967 yılında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980'de, lise bölümünden ise 1983'te mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yapan Tugay, 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yapan Tugay, 2009'da Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisine üye olan Tugay, 2010'dan bu yana CHP'de çeşitli görevlerde yer aldı, parti çalışmalarına katıldı. Tugay, 2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda önce bilişim sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen Tugay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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