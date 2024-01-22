İYİ Parti'den iktidara Hafize Gaye Erkan çağrısı: İddialar sonrası gereğini yapın

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin, "Her şey içinden daha da çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İYİ Parti olarak beklentimiz; Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır" dedi.

"EMEKLİLER ENFLASYON KARŞISINDA EZİLDİ"

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, emeklilerin 2024 yılına ekonomik zorluklarla girdiğini, enflasyon karşısında ezildiklerini belirterek, "Erdoğan'ın emeklilere ilk müjdesinin aslı budur. Rakamları eğip bükmeye, gündemi değiştirmeye çalışsalar da gerçek budur. Sayın Cumhurbaşkanının 'emekliler yılı' ilan ettiği 2024 maalesef; emeklinin maaşıyla ev kirasını, faturalarını ödeyemediği, 2'nci işte çalışmak zorunda kaldığı, yokluk ve açlıkla mücadele ettiği bir utanç yılı olarak başlamıştır" dedi.

"MİLLETİ AYDINLATAMIYORSANIZ, BAŞKAN GÖREVDE DURMASIN"

Ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara değinen Zorlu, bugün yaşanılan ağır ekonomik sorunların merkezinde kurumların itibarının yerle bir edilmesinin yattığını söyledi. Zorlu, "Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki makroekonomiyle, para politikasıyla ilgili söylemlerinden çok aile hayatı ve magazin konularıyla ön plana çıkıyor. Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki ülkede enflasyon ataletinden konuşulurken kendisi, kendi işi olmamasına rağmen Amerika'da sözde yatırımcı bulma çabasında oluyor. Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki ne Para Politikası Kurulu üyelerini ne de yardımcılarını takıyor. Gündeme gelen iddiaların ardından soruları baştan savmak için yapılmış açıklama ise başka bir garabet" diye konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu.

"MİLLETİMİZİ AYDINLATIP GEREĞİNİ YAPIN"

Ülkenin en çok güven duyulması gereken güzide kuruluşunun gelinen noktada bir dedikodu üretim merkezi haline geldiğini söyleyen Zorlu, "Siyasi iktidar, liyakatlı atama yapma mesuliyetini burada da yerine getirememiştir. İktidarı uyarıyoruz. Her şey içinden daha da çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İYİ Parti olarak beklentimiz; Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır" dedi.

"MERKEZ BANKASI BAŞKANI BİR DAKİKA BİLE O GÖREVDE DURMAMALI"

Zorlu, bir basın mensubunun, 'gereği yapılsın' derken neyi kastettiğinin sorulması üzerine, "Merkez Bankası işlevini yitirirse, doğrudan dış yatırıma ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde istikrarını ve ciddiyetini sürdüremezse bu en başta bizlerin, vatandaşların bu ekonomik dar boğazının genişlemesine sebep olacaktır. Milletimizi bu iddialar karşısında tatmin edici bir cevapla aydınlatamıyorsanız; 'gereği' dediğim ifade, o Merkez Bankası Başkanının bir dakika bile o görevde durmamasıdır. Bunu milletimizin bu büyük sorunlardan bir an önce çıkabilmesi için bir sorumluluk, zorunluluk olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA ADAYI KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK"

Zorlu, partisinin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacağına ilişkin de "Artık son aşamaya gelindi. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, günler içerisinde Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER'e şikayette bulunmuştu.

"BENİM KENDİLERİNE HİZMET VERECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Merkez Bankası başkanlık katında 4 yıldır protokol görevlisi olarak çalıştığını belirten Büşra Bozkurt, CİMER'e verdiği dilekçede, "Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım'ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, 'Bana bir uğrayabilir misin?' dedi. Uğradım, 'Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız' dedi. Sonra insan kaynaklarını arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan.

ÖNCE TEHDİT ETTİ, SONRA İŞTEN ÇIKARTTI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; dilekçenin devamında işten çıkarılış sürecini anlatan Bozkurt, şu satırlara yer vermişti: "Erol Bey'e, 'Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir' dedim. Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, 'Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım' diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, 'talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef' diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum."

Büşra Bozkurt.

"GENEL MÜDÜRLERE BİLE EMİR VERİYOR"

Büşra Bozkurt dilekçesinde, kendisini işten çıkarttığını öne sürdüğü baba Erol Erkan için "Garip bulduğum şey kendisine bir oda ayrılması ve bize bu şekilde hükmedebiliyor olması. Genel müdürlere bile emir veriyor. 'Bunların canını yakmazsak çalışan bulamayacağız' diyebiliyor." ifadelerine de yer verdi.

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