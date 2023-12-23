İYİ Parti Milletvekili Uğur Poyraz'dan sert eleştiriler

İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, TBMM Genel Kurulu'nda, "Milletin yarısı açlık sınırında bir ücrete çalışıyor. Devletin her köşesinden bir yolsuzluk patlıyor. Tarikatlar devlette kadrolaşıyor. Merkez Bankası Başkanı kiralardan şikayet ediyor. Sokaklarda sayısı milyonları aşmış kaçaklar, dört yanımızda çatışma, yarından umutsuz, gözü yurt dışında gençler, borç batağında şirketler, işsiz gençler, şiddet mağduru kadınlar, aidiyetini devlete ve millete değil kendilerine makam verenlere adayanlar... Murtahan Mungan'ın dediği gibi rezilden başka her şey olunan ülke... Hayal ettiğiniz ülke bu mu" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 10. maddesi üzerine konuşan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, şunları dile getirdi:

"İÇİNDE ÇIRPINDIĞIMIZ EKONOMİK KRİZ, FARKLILIKLARIMIZA, OY VERME TERCİHLERİMİZE BAKMIYOR"

"İçinde çırpındığımız ekonomik kriz, farklılıklarımıza, oy verme tercihlerimize bakmıyor. Sizleri adil ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Maliye Bakanı'na bakarsanız, Türkiye'nin paraya ihtiyacı yok. Aynı vergi neden ikinci defa isteniyor? Adalet Bakanı'nı dinlerseniz, yargı her zamankinden tarafsız, bağımsız. Yargıda Hak-Yol, emniyette ise Okuyucu grubunun sarsılmaz iş birliğini ve koluk müdürlerinin HSK odalarını gezip Ankara Adliyesi'ni dizayn etmeleri bağımsızlık ve mükemmelliğin koşulu mu?

"DEVLETİ YÖNETME YETKİSİNİ ALANLAR, ZAYIFA KARŞI GÜÇLÜDEN, FAKİRE KARŞI ZENGİNDEN YANALAR"

Milli Eğitim Bakanı 'O tarikat dedikleriniz sivil toplum örgütü' raconu kesti. Gazi Meclis'e bomba atanlara düne kadar hizmet hareketi hocaefendi diyerek methiyeler düzen kimdi, bırakın bu işleri Yusuf bey belli ki aklınızı kiraya vermişsiniz. Biz devlet aklı ve ahlakına inanırken, devleti yönetme yetkisini alanlar, zayıfa karşı güçlüden, fakire karşı zenginden yanalar. Yönettikleri devlete verdikleri zararı görmüyor olamazlar, olsa olsa umursamıyorlar. Sizler milletin derdine sahip çıkana kadar bıkmadan, usanmadan, itibarın sarayda, kudretin konvoyda, refahın betonda olmadığını, adaletin bir tabeladan ibaret olmadığını anlatacağım.

"MİLLETİN YARISI AÇLIK SINIRINDA BİR ÜCRETE ÇALIŞIYOR. DEVLETİN HER KÖŞESİNDEN BİR YOLSUZLUK PATLIYOR"

Milletin yarısı açlık sınırında bir ücrete çalışıyor. Devletin her köşesinden bir yolsuzluk patlıyor. Tarikatlar devlette kadrolaşıyor. Merkez Bankası Başkanı kiralardan şikayet ediyor. Sokaklarda sayısı milyonları aşmış kaçaklar, dört yanımızda çatışma, yarından umutsuz, gözü yurt dışında gençler, borç batağında şirketler, işsiz gençler, şiddet mağduru kadınlar, aidiyetini devlete ve millete değil kendilerine makam verenlere adayanlar... Murtahan Mungan'ın dediği gibi rezilden başka her şey olunan ülke... Hayal ettiğiniz ülke bu mu? Gençler hedeflerini süfli, işçi asgari ücretten aldığı maaşı lütuf, memur kanuna aykırı emri vazife, emekli kıyma almayı ödül olarak kabul etsin. Mahkemesinde adalet, sokağında asayiş, yurtlarında teftiş, hastanesinde doktor, milletinin cebinde para, yarınında umudu olmasın.

"PARTİLERİ, MAHALLELERİ, REKABETLERİ BİR KENARA KOYUP DEVLETİMİZİ MİLLETİMİZİ LAYIK OLDUĞU YAŞAMA KAVUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞALIM"

Siz bu ülkede kendinizi güvende hissediyor musunuz? Rüzgar terse dönünce kaybolup gidenlere bakıp yine de 'Bana bir şey olmaz' diyebiliyor musunuz? Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir yıla giriyoruz. Partileri, mahalleleri, rekabetleri bir kenara koyup devletimizi, milletimizi layık olduğu yaşama kavuşturmak için çalışalım. Gazi Meclis'imizin bir kıyak emeklilik, bir cülus bahşişi değil; yasamayı, yürütmeyi, yargıyı falanca kişiye, filanca partiye değil, sadece millete hizmetkar kılalım. Kurucusu olduğu Cumhuriyet'in namusu olan adaleti korumak ve yüceltmek burada Gazi Meclis'imizin, bizlerin asli vazifesidir."