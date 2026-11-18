(TBMM) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Her yıl sonu yaptığımız tartışmalara bakın. Asgari ücretle, emekli maaşı arasına sıkışmış on milyonlarca hayat var. Neşesini yitirmiş, sağlığı kötüleşmiş, gülmeyi unutmuş milyonlarca yurttaşımız var. Ve bunun karşılığında, halen büyüklük naraları atan, en fazla kahvehane mavrası olacak saçmalıkları, asrın projesi diye millete azarlaya azarlaya anlatan, kendi halini anlamaktan aciz bir zevatla karşı karşıyayız" dedi. Dervişoğlu, asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılması gerektiğini ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis'te düzenlediği grup toplantısına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihin her safhasında, bulundukları yeri koruma hevesine kapılmış, diktatör eğilimli insanların etrafında, onların eteğine yüz sürerek yaşamaya alışmış bir güruh bulunur. Bunların yaşam tarzı parazitliktir. Sistem çaptan düştükçe, sistemin başı güç kaybettikçe, bu parazitler de aynı ölçüde güçlenir. Bunlar, bulundukları ortamı kendi ihtiyaç duydukları hale getirirler. Tabiri caizse, oksijeni azaltır, kirlerini yayar ve hep soluk ışıklar altında yaşarlar. Çünkü parlak görünmeleri için temiz görünmeleri için mümkün olan tüm ışıkların, diğer tüm parıltıların söndürülmesi gerekir. Yani karanlık gerekir. Tüm başka ihtimallerin, alternatiflerin yok edilmesi gerekir. Onlarca gazeteciye yapılan, gazetelere, radyolara, televizyonlara, internet sitelerine yapılanlar bunun sonucudur. Tüm siyaset kurumuna ve onlarca siyasetçiye karşı yöneltilmiş kötülüklerin de sebebi budur. Çünkü tahtın etrafında çöreklenmiş parazitler, sadece kendi seslerini duyurabilmek için, diğer tüm sesleri bastırmak isterler. Yalanlarının doğru kabul edilmesi için hakikati susturup, tüm gözleri bağlamak isterler. Ne olursa olsun o koltukta kalmak, elde ettikleri gücü asla bırakmamak isterler.

"TÜRK MİLLETİ AYNI SEBEPLE İMPARATORLUK YİTİRMİŞTİR"

Belli bir süre sonra milletin ne düşündüğünü önemsemez, dediklerini duymazlar. Millete yabancılaşır, sadece iş başında kalmanın telaşına düşerler. Çünkü bırakırlarsa, düşecekleri ve yok olacaklarını zannına kapılırlar. Bu sebeple, hürriyet ve istibdat arasında, her zaman istibdadı, insanlık ve kölelik arasında, her zaman köleliği, vatan ve taht arasında, her zaman tahtı tercih ederler. Türkiye'de talihsiz şekilde tecrübe ettiğimiz mesele de budur. Talihsizdir, çünkü Türk milleti, aynı sebeplerle bir imparatorluk yitirmiştir. Rumeli'deki vatanını bu yüzden kaybetmiştir. Millet fakru zaruret içinde kıvranırken, kıyılarda saraylar inşa edilerek, varaklı salonlarda toplantılar tertiplenerek, sansür ve jurnalcilikle vatan ve hürriyet diyenler zindanlara, sürgünlere yollanmış, etrafa bol bol caka satılmış ama beklenen son nihayetinde gelmiştir. Sanmışlardır ki zulüm ederlerse, güçleri artacaktır. Sustururlarsa, gerçekler ortaya çıkmayacaktır. İthal projelerin mümessilliğini yaparlarsa kendilerini kurtarabileceklerdir. Sonuç? O iş bilmezliğin, o keyfiliğin, o saltanatın ardından vatan işgal edilmiş, payitahtı düşman çizmesi çiğnemiştir.

"KENDİ HALİNİ ANLAMAKTAN ACİZ BİR ZEVATLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

İşte bugün Türkiye'nin yönetim makamlarında bulunanların, iktidar ve ortaklarının tutturdukları yol ve gittikleri istikamet de budur. Bilinsin ki, bu yoldan dönmeyecekler ve orada oturabildikleri kadar oturmak için, Türk milletini değil, kendi çıkarlarını düşünmeye devam edeceklerdir. Ve yine emin olunuz ki, milletinin ormanlarını keserken iklim zirveleri düzenleyecekler, servetini çalarken ahlak satacaklar, devletini ortadan kaldırırken bekadan ve gelenekten bahsedecekler ve en acısı da gencinden yaşlısına, şehidinden öğretmenine, her bir insanımızın şerefini çiğnerken, milliyetçilik pazarlayacaklardır. Türk milletine reva gördükleri şu düzene bir bakın. Her yıl sonu yaptığımız tartışmalara bakın. Asgari ücretle, emekli maaşı arasına sıkışmış on milyonlarca hayat var. Neşesini yitirmiş, sağlığı kötüleşmiş, gülmeyi unutmuş milyonlarca yurttaşımız var. Ve bunun karşılığında, halen büyüklük naraları atan, en fazla kahvehane mavrası olacak saçmalıkları, asrın projesi diye millete azarlaya azarlaya anlatan, kendi halini anlamaktan aciz bir zevatla karşı karşıyayız.

"VATANDAŞIN YÜZDE 70'İ SEBEPSİZ GÖZALTINA ALINMA KORKUSU YAŞIYOR"

Kamuoyu araştırma kuruluşlarının anket sonuçlarına göre, Türkiye'de insanların yüzde 70'i sebepsiz yere gözaltına alınabileceği korkusu taşıyor. Dinlendiğini, izlendiğini, işlemediği bir suçtan ya da kabahatten dolayı, başına bir bela geleceğini düşünüyor. Vatandaşlar mahkemeye düşerse, asla hakkını alamayacağına kani olmuş. Karakola düşerse, çıkamayacağından endişe ediyor. Kurdukları düzene bakın. Daha önce defalarca söylemiştim, yeniden altını çizerek söyleyeyim: Bugün zorbaların, onların etrafındaki parazitlerin ve teröristlerin yaşam alanı arttıkça, sesleri daha çok çıktıkça, onların siyaseti geçer akçe haline geldikçe, müreffeh bir ülkede, muteber bir sistemde, insanca ve sulh içinde yaşamak isteyen 86 milyonun hayatı daha çok kararacaktır.

"BİR MİLLET FAKİRLEŞTİKÇE ÖZGÜVENİNİ KAYBEDER"

Artık belli olmuştur ki yalanlar doğru, boş hayaller hedef, ithal düşmanlaştırma ve yıkım projeleri yerli düşünce ve milli hedef diye pazarlandıkça, bu ülkenin başından kayyım rejimi kalkmayacaktır. Her gruba, her kimliğe, her insanımıza başka başka kayyımlar atanacaktır. Sanayi bundan bağımsız değildir. Tarım, ticaret sektörleri, teknoloji şirketleri bundan bağımsız değildir. Bilinmelidir ki Cumhuriyetimize düşman olanlar, sadece 103 yıllık bu şanlı tecrübeye değil, aynı zamanda bu fikrin kendisine düşmandırlar. Bir millet fakirleştikçe, özgüvenini kaybeder. Özgüvenini kaybettikçe korkuları artar. Korkuları arttıkça, ona dayatılanlara razı olur. İşte Türkiye yüzyılı projesi budur. Bunun pazarlamacılarına iyi bakın! Sözlerine ve yaptıklarına iyi bakın! Bugüne kadar, Türkiye'ye ne verdiklerine iyi bakın! Son 10 yılımıza iyi bakın!

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 40 ZAM YAPILMALIDIR"

Bugün milyonlarca vatandaşımızın cebine giren asgari ücret 28 bin liradır. Açlık sınırı ise 38 bin lirayı aşmıştır. Yıl sonu 40 bin liraya varacaktır. Biz bu hali yıllardır konuşuyoruz, 10 yıldır vaziyet aynıdır. Açlık sınırını geçmeyen, yoksulluk sınırına varmayan gelirlerle yaşamayı hak ediyor muyuz? Bugün bir çalışanın akşam kapıdan girerken eşine ve evladına mahcup olmaması, sadece ve sadece ailesinin karnını doyurabilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalıdır. Bu sadece aritmetik değil insani bir mecburiyettir. Konuşmalarımızda okula giden çocuğun beslenme çantasından, ekmek arası peynirden örnek veriyoruz. Türk Milleti gerçekten bunu hak ediyor mu? Çölde mi yaşıyoruz? Kutupta mı oturuyoruz? Bizi böyle yoksun yapan nedir değerli arkadaşlar? Kader mi? Bereketsiz topraklar mı? İklim krizi mi? Hiçbiri değil, bunun sebebi kayyım rejimidir. Soygun rejimidir. Vatandaşın refahını arttırmak için çabalamak yerine, devletin kurumlarını, devletin makam ve yetkilerini, vatandaşı kefenlik parasına kadar soymak için kullananlar sebebiyle bu haldeyiz.

"BU İHANET SENFONİSİNİN SUSTURULMASININ VAKTİ GELDİ"

İktidarın Türk milletini fakirleştirerek köleleştirme projesinin ayaklarıdır bunlar. Soruyorum, hangi aklı başında memlekette, gayrı safi yurt içi hasıla artar da, emeği ile geçinen tek bir vatandaş bile bundan faydalanamaz? Bugün Türkiye'de halletmemiz gereken sorun, asgari ücreti nihai ücret olmaktan çıkarmaktır. Emekli maaşını kabirden önceki son durak olmaktan çıkarmaktır. Amerikan think-tanklerinden alınma ithal projeleri yerli milli ambalajıyla satmaya çalışanlar için bunlar elbette süfli işlerdir. Ancak bizim için daha milli bir mesele yoktur. Türk milletinin her bir ferdini hak ettiği seviyede yaşatmak, bu Cumhuriyet'in kuruluş amacıdır, ülküsüdür. Açlık sınırının altında bir asgari ücret olamaz, olmamalıdır. Bu teklif dahi edilemez. Kendi vatandaşına insanca yaşamayı bir kenara bırakın, sadece karnını doyurmayı bile çok gören bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Türk milletini o yoksulluk zindanına, değil bir yıl, bir gün daha hapsedemezsiniz. 'Yeter artık, yetti artık' diye haykıracağız. Bu zulüm düzeninin, bu bezirgan saltanatının, bu ihanet senfonisinin susturulmasının vakti geldi. Bunu yapacak olan memleket sevdalıları da işte buradadır, bu salondadır.

"İKTİDARIN 15 YILINI KURUMLARI YIKMAYA VAKFETTİLER"

25 yıllık bir iktidar var. Ve iktidarlarının ilk 15 yılını, Cumhuriyet Devletinin tüm kurumlarını yıkmaya vakfettiler. Bugün ne basını ne sermayeyi ne de fertleri koruyacak, kollayacak bir kanuni devlet nizamı bırakmadılarsa, o 15 yıllık iç yıkım projesinin sonucudur. Bunlar FETÖ'nün baş tacı edildiği yıllardır. Dokunanın yandığı yıllardır. Erdoğan iktidarı, Türk Devletini, bu terör örgütüyle mücadele için seferber etmek yerine, devletin mücadele edecek organlarını bu örgütün ayağına sermiştir. Sonuçlarını hepimiz biliyoruz. Ayakkabı kutularının hesabını komplocu teröristlerden sorduk. Ama hırsızlardan soramadık. Bugün yaşadığımız fon soygunu işte o günler sebebiyle geldi. Bakanlar kendi imzalarıyla, kendi otellerine arazi tesis ettiler.

"SAYIN ERDOĞAN'DAN BİZE KELLE VERMESİNİ DEĞİL, HESAP VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Salgın zamanı, kendi bakanlıklarına, kendi şirketlerinden mal aldılar. Hesabı sorulmadı. Pamukova'nın, Kartalkaya'nın, Soma'nın, İliç'in hesabı sorulmadı. Karadeniz'in derelerinin, Muğla'nın, Kastamonu'nun ormanlarının hesabı sorulmadı. İstanbul'un betonla katledilen mirasının, doğasının hesabı sorulmadı. Milyarlarca dolarlık pistleri hiltilerle kırılan Atatürk Havalimanı'nın hesabı sorulmadı. Yandaşlara milyarlarca dolarlık servet kazandıran ihale yolsuzluklarının ve Kamu Özel İşbirliği projelerinin hesabı sorulmadı. 15 yıllık Suriye bataklığının, milyonlarca göçmenin hesabı sorulmadı. Birinci çözüm sürecinde yaşanan ihanetlerin hesabı sorulmadı. Şehirlere bombalar silahlar taşınırken kılını kıpırdatmayanlardan hesap sorulmadı. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün siyasi ayağı tespit edilip, verilen yüzlerce şehidin hesabı sorulmadı. Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü bir bebek katili, kanunlar çiğnenerek kendisine tahsis edilmiş adada villaya çıkarılıp, kendisine sekretarya tahsis ediliyor ve biz bütün bunları devlet yetkililerinden değil, ulaklardan öğreniyoruz hesabı sorulmuyor. Bu kadar şey hesapsız kalırsa, elbette olacağı da budur. Böyle bir düzende, yeni soygunlara, yeni ihanetlere yelken açabilmek pek tabidir ki mümkün hale gelir. Günah keçisi yarattıkları her olayın asıl faili oldukları gerçeği hep perdelendi. O yüzden bu günlerde sürekli hatırlatıyorum, Sayın Erdoğan'dan bize kelle vermesini değil, hesap vermesini istiyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: ANKA