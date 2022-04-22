İtalya, Çin Uzmanlığıyla İnşa Edilen İlk Açık Deniz Rüzgar Çiftliğinin Açılışını Yaptı

ROMA, 22 Nisan (Xinhua) -- İtalya Perşembe günü ülkedeki ve Akdeniz bölgesindeki ilk açık deniz rüzgar enerjisi projesinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

İtalya'nın güneyindeki Taranto limanında düzenlenen bir törenle şebekeye bağlanan Beleolico projesi için türbinler Çinli bir şirket tarafından temin edildi. Beleolico, toplamda 30 megavat elektrik üreten 10 türbine sahip. Çinli ekipman tedarikçisi Ming Yang Akıllı Enerji Grup Limited Şirketi'ne göre rüzgar çiftliği, yılda yaklaşık 20.000 eve elektrik sağlayabilecek.

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir self servis benzin istasyonunda bir yakıt tabancası görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın, "yenilenebilir enerji kurulumunu hızlandırmaya ve yenilenebilir enerjinin ulusal enerji karışımındaki payını artırmaya" kararlı olduğunu söyledi.

Bakan, "Açık deniz enerjisi, bir yandan yeşil dönüşüm sürecine yardımcı olurken öte yandan İtalya gibi geniş kıyı alanları olan ülkeler için ekonomik fırsatlar sağlayıp yerel değer zincirlerini ve mavi ekonominin paydaşları arasındaki sinerjiyi destekleyebilir" diye konuştu.

İtalya'nın başkenti Roma'da bir tramvay durak tabelasında Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'nın maskotu olan Bing Dwen Dwen görülüyor, 16 Şubat 2022. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

Ming Yang Akıllı Enerji Başkan Yardımcısı Wang Lihe; projenin, Çinli ve Avrupalı şirketler arasında açık deniz rüzgar enerjisi teknolojisi ve deneyimi konusundaki alışverişi artırdığını ve temiz enerjinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve iklim değişikliğinin üzerine gidilmesinde uluslararası işbirliğine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Xinhua / Güncel