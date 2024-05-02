İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Roma'da Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, liderlerin Chigi Sarayı'ndaki görüşmede, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 2728 sayılı kararı doğrultusunda sürdürülebilir bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için devam eden diplomatik çabaların yakında başarıya ulaşması umuduyla Orta Doğu'daki durumu ele aldıkları" belirtildi.

İki liderin bölgedeki insani duruma da odaklandığı aktarılan açıklamada, Başbakan Meloni'nin, Ürdün'ün bu konuda oynadığı önemli rolü takdir ettiği ve İtalya'nın Ürdün ile işbirliği içinde Gazze'deki halka yardım hususundaki kararlılığını yinelediği kaydedildi.

Açıklamada, Meloni'nin, Kral 2. Abdullah'a 14 Nisan tarihli G7 Liderler Bildirisi'ni hatırlatarak, bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi ihtiyacını yinelediği aktarıldı.

Başbakanlık açıklamasında, iki ülke ilişkilerinin her sektörde gelişmeye devam ettiği ve mükemmel düzeyde olduğu ayrıca Meloni'nin, Ürdün'ü ziyaret etmesine yönelik Kral 2. Abdullah'ın yaptığı daveti de kabul ettiği belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, daha sonra Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile bir araya geldi.