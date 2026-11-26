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İsviçre'de Savaş Malzemeleri Yasası'nda değişikliği içeren halk oylaması öncesinde derin görüş ayrılığı yaşanırken anketler, yapılacak oylamanın başa baş geçeceğini gösteriyor.

İsviçreli seçmenler, 29 Kasım'da Savaş Malzemeleri Yasası'nda yapılacak değişikliğe ilişkin halk oylamasında oy kullanacak.

Mevcut Savaş Malzemeleri Yasası, hedef ülkenin silahlı çatışmaya karışması, insan haklarını ihlal etmesi veya silahların sivillere karşı kullanılma riski bulunması halinde ihracata izin vermiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı dahil son yıllarda yaşanan çeşitli çatışmalar, Avrupa'daki güvenlik durumunu önemli ölçüde kötüleştirirken, Federal Konsey'in bu yeni zorluklara uygun şekilde yanıt verebilmesi için Parlamento, savaş malzemesi ihracatını düzenleyen koşulları değiştirdi.

Parlamento, 19 Aralık 2025'te Savaş Malzemeleri Yasası'nda değişiklik yaparken, savaş malzemelerinin, silahlı çatışmaya karışan bir ortak ülkeye teslimi, İsviçre'nin tarafsızlığı ve dış politika veya güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olması koşuluyla artık mümkün olacak.

Buna göre, İsviçre'den askeri teçhizat satın alan ülkelerin, bu teçhizatı başka bir ülkeye devretmeden önce İsviçre'nin onayını alma zorunluluğunun kaldırılması öngörülüyor.

Ancak İsviçre, dış politika, tarafsızlık veya güvenlik nedenleriyle gerekli gördüğü durumlarda "yeniden ihracat yapmama beyanı" yoluyla bu onayı şart koşmaya devam edecek.

Ukrayna'ya yönelik silah kısıtlamaları dahil daha önce teslim edilen askeri teçhizat için ise verilen taahhütler geçerliliğini koruyacak.

Tüm ihracat izinlerinin ise İsviçre'nin tarafsızlık yasası, insan hakları ve diğer uluslararası yükümlülüklerine uygun olması gerekecek.

Almanya, İspanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerden İsviçre yapımı savaş malzemelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi teklifi, İsviçre tarafından defalarca reddedilmişti.

Parlamentodaki değişikliklere karşı halk oylaması kararı

Savaş Malzemeleri Yasası'nda bir "esneklik" olarak değerlendirilen bu düzenlemeye yönelik itirazlar üzerine halk oylamasına gidilmesine karar verildi.

Bunun kabulü halinde, aralarında ABD, İngiltere ve Almanya'nın da yer aldığı 36 ortak ülkeye savaş malzemesi ihracatına, bir ortak devletin silahlı bir çatışmaya dahil olması durumunda dahi belirli koşullar altında izin verilecek.

Federal Konsey, ülkelerden yalnızca dış politika, tarafsızlık veya güvenlik politikası nedenleriyle gerekli olması halinde yeniden ihracat yapmama beyanı isteyebilecek.

İsviçreli parti ve STK'ler karşı karşıya

Savaş Malzemeleri Yasası'ndaki değişikliği destekleyen İsviçre Halk Partisi (SVP) ve İsviçre Hür Demokrat Partisi (FDP) gibi sağ görüşlü partilerin yanı sıra bu çizgideki sivil toplum kuruluşları (STK), halihazırdaki katı kuralların İsviçre savunma sanayisini uluslararası rekabette dezavantajlı duruma düşürdüğüne inanıyor.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamento, güçlü bir savunma sanayinin daha iyi bir ordu için şart olmasının yanı sıra kriz zamanlarında orduyu teçhizatlandırmak için ihracatın gerekli olduğunu savunuyor.

Kanunda yapılan bu değişikliğin, İsviçre'nin güvenliğini güçlendirdiği ve silah pazarındaki müzakere pozisyonunu sağlamlaştırdığı da bu değişikliği destekleyenlerin argümanları arasında yer alıyor.

Buna karşın İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP), İsviçre Yeşiller Partisi ve sol görüşlü diğer STK'ler gibi bu girişime karşı çıkanlar ise bu girişimin İsviçre'nin tarafsızlık geleneğine zarar vereceğinin altını çiziyor.

Bu blok, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yardım gerekçesiyle atılan bu adımın silah sanayisinin çıkarlarına hizmet etmesinin yanı sıra İsviçre yapımı silahların insan haklarını göz ardı eden ülkelerin veya terör örgütlerinin eline geçme riskine de dikkati çekiyor.

Anket sonuçları "başa baş yarışa" işaret ediyor

İsviçre Yayın Kurumu (SRG SSR) adına GFS Bern Araştırma Enstitüsünün yayımladığı son ankette, girişimi destekleyenlerin çok az bir farkla önde olduğu belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 49'u teklifi kesinlikle veya muhtemelen kabul edeceğini, yüzde 46'sı ise reddedeceğini belirtti.

İlk anketlere kıyasla hayır oylarında artış yaşandığına da işaret edildi.

İsviçreli firmalardan İsrail'e askeri amaçlı mal ihracı

İsviçre kamu yayın kuruluşu RTS'nin yayımladığı bir habere göre, İsviçre şirketleri Ekim 2023 ile 2025 arasında İsrail'e 24 milyon İsviçre frangı (30,8 milyon dolar) değerinde çift kullanımlı ve askeri amaçlı mal ihraç etti.

İsrail'in Gazze'deki savaşı sırasında askeri amaçlarla kullanılabilecek ekipman tedarikine onlarca İsviçre firması devam etti.

Bu tür ürünlerin ihracatı 2024'ün başlarında önemli ölçüde artarken, RTS tarafından incelenen ihracat izinlerine göre, o yılın ilk çeyreğinde İsrail'e yaklaşık 6 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 7,2 milyon dolar) değerinde çift kullanımlı mal sevk edildi.

İhracat lisanslarını yetkilendiren İsviçre Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği (SECO), sevkiyatların İsviçre yasalarına uygun olduğunu belirtti ancak İsrail'in askeri harekatına yönelik artan uluslararası incelemeler nedeniyle bu politika eleştirilere yol açtı.

İsviçre, mevcut yasalar uyarınca İsrail'e doğrudan silah ve savaş malzemesi satmasa da çift kullanımlı (hem sivil hem askeri amaçlı) ürünlerin ve bileşenlerin ihracatına devam ediyor.

Öte yandan İsviçre, ABD ve İran saldırılarında tarafsızlığını gerekçe göstererek ABD'ye silah ihracatı yapılmasına onay vermeyeceğini bildirmişti.

"Halk oylaması, yoğun tartışmaları beraberinde getirdi"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtlayan Cenevre Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (GIPRI) Başkan Yardımcısı Gilles Emmanuel Jacquet, Aralık 1996'da kabul edilen Savaş Malzemeleri Yasası'nın, İsviçre'nin tarafsızlığı, insani geleneği ve bunlardan doğan yükümlülükleri ile silah ihracatına yön veren politikası arasında bir uyum sağlamak amacıyla oluşturulduğunu hatırlattı.

Bu yasanın temel ilkesinin tarafsızlığa riayet etmek, çatışmaları körüklememek ve çatışmaların insani sonuçlarını ağırlaştırmamak adına çatışma halindeki ülkelere silah ihracatını yasaklamak olduğunu vurgulayan Jacquet???????, SECO ve birçok silah üreticisinin silah ihracatı kurallarının esnetilmesini savunduğunu ve bu tutumlarını ekonomik gerekçelerle desteklediğini ifade etti.

Jacquet, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı grup veya aktivistlerin de İsviçre'nin tarafsızlığıyla çelişmesine rağmen özellikle Ukrayna'nın savaş çabalarına katkı sağlayabileceği düşüncesiyle silah ihracatı kurallarının gevşetilmesini desteklediğini belirtti.

"29 Kasım'da yapılması planlanan halk oylaması, tıpkı Eylül 2026'da tarafsızlık ve ilgili konular üzerine gerçekleştirilen halk oylaması gibi yoğun tartışmaları beraberinde getirdi." ifadelerini kullanan Jacquet, benzer tartışmaların geçmiş yıllarda Almanya'ya Leopard 1A5 tanklarının satışı sürecinde de yaşandığını ve bu satışa, tankların Ukrayna'ya yeniden ihraç edilmemesi şartıyla izin verildiğini anımsattı.

Jacquet, İsviçre'de Savaş Malzemeleri Yasası'nın tutarlı veya katı bir şekilde uygulanmadığına ve yasanın yorumlanma biçiminin çelişkilere yol açtığına değinerek, savaşta İsviçre merkezli şirket veya bileşenlerin yer aldığı iddialarının Rusya ve Ukrayna tarafınca gündeme getirildiğini ve bunun ikili ilişkilere zarar verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA