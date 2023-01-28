İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Konya'da protesto edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "İsveç, bir tane İslam düşmanının Kur'an-ı Kerim'i yakmasıyla bu duyguyu söndürebileceğini zannediyor. Bunu da ifade özgürlüğü adı altında yapıyor. Bunun adı ifade özgürlüğü değil, bunun adı çok açık ve net İslam düşmanlığıdır, bu bir nefret suçudur." dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca düzenlenen "Kur'an-ı Müdafaa Yürüyüşü"ne yüzlerce kişi katıldı.

Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde bayrak, Kur'an-ı Kerim ve pankartlarla, Aleaddin Bulvarı'ndan Şerafettin Parkı'na kadar slogan atarak yürüdü.

Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Her şeyi değersizleştiren, "özgürlük" adı altında her türlü kutsalı aşağılayan zihniyetle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Problem İsveç'in bu alçaklığa, düşünce özgürlüğü adı altında izin vermesidir. Batı, düşünce özgürlüğü derken de insan hakları derken de demokrasi derken de asla samimi değildir. Bu kelimeler son iki yüzyıldır insanlığın kanını emen, batının barbarlığını maskeleyen süslü kelimelerdir. İsveç'te Kur'an'ın nüshalarını ateşe veren hadsizin yaptıkları sıradan bir çirkeflik değildir. Çünkü bu eylem örgütlü bir kötülüktür. İsveç'in önce izin verdiği, sonra eylemi gerçekleştirmesi için güvenliğini sağladığı ve sonrasında desteklediği alçakça bir eylemdir."

"Bunu gönlümüzden gelerek, yüreğimizden gelerek nefretle kınıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da İslam dinini, Kur'an-ı Kerim yakarak yok etmeye cüret edenlere gereken cevabı bu meydanların her zaman verdiğini belirterek, "İsveç, bir tane İslam düşmanının Kur'an-ı Kerim'i yakmasıyla bu duyguyu söndürebileceğini zannediyor. Bunu da ifade özgürlüğü adı altında yapıyor. Bunun adı ifade özgürlüğü değil, bunun adı çok açık ve net İslam düşmanlığıdır, bu bir nefret suçudur. Bunu gönlümüzden gelerek, yüreğimizden gelerek nefretle kınıyoruz." dedi.

Bu tür eylemlerin Müslümanları daha çok kenetleyeceğini vurgulayan Usta, bu zulümlere karşı dimdik ayakta duracaklarını, Müslümanların hakkını korumak için daha çok çabalayacaklarını dile getirdi.