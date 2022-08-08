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İsveç'te doğum oranı geçen yıla göre geriledi

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İsveç'te doğum oranı geçen yıla göre geriledi

İsveç'te 2022'nin ilk çeyreğinde ülkedeki doğum sayısının geçen yılın aynı dönemine göre gerilediği bildirildi.

İsveç'te 2022'nin ilk çeyreğinde ülkedeki doğum sayısının geçen yılın aynı dönemine göre gerilediği bildirildi.

İsveç resmi istatistik kurumu SCB'den yapılan açıklamada, 2021'in ilk 3 ayında doğan çocuk sayısının 37 bin 950 olduğu, bu yılın aynı döneminde doğan çocuk sayısının ise 35 bin 467 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Stockholm Üniversitesi Demografi Profesörü Gunnar Andersson, ülkenin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı değerlendirmede, rakamların kendisini şaşırttığını söyledi.

Doğurganlık hızının 2021'in ilk çeyreğinde 1,69 olduğuna işaret eden Gunnar, doğurganlık hızının 2022'nin aynı döneminde 1,57'ye gerilediğini dile getirdi.

Gunnar, "2021'de Kovid-19 salgını nedeniyle insanlar daha çok evde kaldı ve bu da çocuk doğurma oranını yükseltti. Daha sonra Kovid-19 aşısının yoğun şekilde yapılmaya başlamasıyla insanlar çocuk sahibi olmaya biraz ara verdi." ifadelerini kullandı.

İsveç'te çocuk doğurma oranının 1990 yılının başlarında çok düştüğünü aktaran Andersson, "90'ların başlarında çocuk doğurma oranı 1,5'e kadar gerilemişti, o zamanki ekonomik krizden insanlar etkilenmişti. Ekonomik kriz geçtikten sonra doğurma oranı normale döndü." diye konuştu.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Stockholm İsveç Güncel Haberler

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