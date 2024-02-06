İstanbul Adalet Sarayı'nda Terör Saldırısı: İçişleri Bakanı Basın Açıklaması Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Bakan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve başsavcı vekillerinden olayla ilgili bilgi aldı. Bakan Yerlikaya daha sonra basın açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bildiğiniz üzere bugün saat 11.40 sıralarında Çağlayan Şehit Mehmet Selim Kiraz adliyemizde silahlı bir terör saldırı girişimi düzenlendi. Her iki teröristin de E-5 yan yol üzerindeki duraktan metrobüsten indikleri metrobüs üst geçidinden adliye yönüne geçiş yaptıkları belirlendi. Teröristler 'D Blok' önündeki görevli polis memurlarımız tarafından GBT yapmak için durdurulmuş, ancak kadın terörist önce biber gazı sıkmış, ardından da silahla ateş etmeye başlamıştır. Buradaki bir polisimiz maalesef yaralanmıştır. Teröristler Çağlayan Adliyesi 'C Blok' istikametine doğru koşmuş, burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Üç polis memurumuz, üç vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

6 Şubat depreminin yıl dönümü olduğunu da vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya, "Aynı zamanda mübarek Miraç gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken, hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz. ve her zaman söylüyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Yerlikaya, "İstanbul Emniyetimiz bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı ve operasyonlarımız devam ediyor. Aynı zamanda değerli arkadaşlar 1 Haziran 2023'ten 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak 335 sol terör örgütlerine operasyon düzenlemiştir. Bu operasyonlarda 269 DHKP-C'li terörist gözaltı, bunlardan 30 tutuklu, 137 adli kontrol ve 6'sı da etkisiz hale getirilmiştir. Ben tekrar bu vesileyle aziz milletimizin Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Kıymetli bakanımızın şahsında Çağlayan Adliyemizde çalışan tüm arkadaşlarımızın, milletimizin emrinde olan bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. ve başından bu vakte kadar da bu olayı aziz milletimize aktaran kıymetli siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

BOMBA DÜZENEĞİ SORUSUNA "ŞU ANA KADAR İNTİKAL EDEN BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir basın mensubunun, "Bomba düzeneği olduğu doğru mudur, üzerinde bomba düzeneği bulundu mu?" sorusuna Bakan Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımızdan bize öyle bir intikal eden bir durum söz konusu değil" diye cevap verdi. Yerlikaya, "Saldırganların hedefi kulübedeki polisler mi, yoksa adliyeye girmek miydi?" sorusuna ise "Öyle bir yerde öyle bir mekanda soru soruyorsunuz ki, konu artık yargıya intikal etti. ve bunu Çağlayan Adliyemizde, konu adli olarak tetkik bitsin, bu konuyla ilgili gereken açıklama mutlaka yapılacaktır" dedi.