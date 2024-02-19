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İstanbul ve Hatay'da IŞİD Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay'da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-4' operasyonlarında 5'i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay'da IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-4" operasyonlarında 5'i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından IŞİD operasyonuna ilişkin son bilgileri ve görüntüleri paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçları kapsamında; geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan, 'Firdevse Talip Olanlar' isimli internet sohbet grubunda DEAŞ terör örgütü yanlısı videolar yayınladıkları ve DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara 'infak' adı altına para topladıkları tespit edilen 5'i Yabancı Uyruklu 12 şüpheli yakalandı."

Kaynak: ANKA / Güncel

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