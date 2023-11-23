İstanbul polisi, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Otomobilinde usulsüz çakar tertibatı bulunan bir sürücüye ceza kesildi.

İstanbul polisi, helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Fatih'teki uygulamada otomobilinde usulsüz çakar tertibatı bulunan sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Helikopterin destek verdiği uygulamaya, narkotik dedektör köpeği de katıldı.