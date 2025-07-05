İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheliden 11'i gözaltına alındı

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi'yle ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında toplam 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan, Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu, ve Seyhan Belediyesi Büro İşçisi Özcan Zenger gözaltına alındı

Ekiplerin, firari 4 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adana ve Adıyaman Belediyelerinin binalarında arama işlemleri de devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi.

Bu kapsamda şüpheli Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirdiği belirlendi.

Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edildi.

Soruşturmada, tutuklanan şüpheli eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları kendi üzerine yaptığı belirlenen 4 şüpheli belirlendi.

Bu kapsamda Zeydan Karalar, Özcan Zenger, Abdurrahman Tutdere ve Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sundukları evraklar incelendi.

Söz konusu ifadelerde, İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerde Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalarla, onun belirlediği kişilere para vermek zorunda kalındığı iddia edildi.

Bunun üzerine yapılan tespitlerde söz konusu paraları Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün aldığı tespit edildi.

Örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyet iddiası

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun da operasyondan önce örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyondan sonra ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu belirlendi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan ile avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun ise bu tespiter sonucu gözaltına alındığı öğrenildi.

Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalarına villa verdiği iddia edilen 4 iş insanı hakkında gözaltı kararı

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ise şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınlarının üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler yapıldı.

Bu tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara, toplamda 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek" ve "rüşvet almak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin iş insanı olduğu öğrenildi.