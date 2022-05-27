İGA İstanbul Havalimanı, TIACA'nın vekil üyesi oldu - Haberler

İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük hava kargo ağı olan The International Air Cargo Association'daki (TIACA) üyeliğini bir üst seviyeye taşıdı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İGA İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuş mesafesi içerisinde Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo'nun önemli payı ile 120 ülke, 60 başkent ve 130 destinasyona ulaşım imkanı sunuyor; hava kargo için İstanbul'a ve İstanbul'dan uçan firmalara doğal bir avantaj sağlıyor.

2023'te yıllık 2 milyon ton, tüm fazları tamamlandığında ise 4,5 milyon ton kargo kapasitesine ulaşacak olan "kargo şehri," kullanıcılarına uzun dönemli ve geniş metrekarelerde planlama yapma imkanı da sunuyor.

İGA İstanbul Havalimanı, coğrafi avantajının yanı sıra altyapı ve hizmet kalitesiyle de kargo taşımacılığı için yüksek operasyonel verimlilik sağlıyor.

Kargo uçaklarının kısa sürede park pozisyonuna gelebilmesi, apron üzerinde bulunan 3 farklı tünelle terminal ve yolcu yürüyüş yollarına yakın yerlerde park edilen yolcu uçaklarından kolaylıkla taşıma yapılabilmesi, antrepo önlerindeki uçak park alanları, 29'dan fazla geniş gövdeli kargo uçağının aynı anda park pozisyonu alabilmesi gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Tüm bu olanaklarla uluslararası alanda da takdir gören İGA İstanbul Havalimanı'nın, The International Air Cargo Association (TIACA) üyeliği, Corporate/Kurumsal üyelikten, Trustee/Vekil Üyeliği'ne yükseltildi.

Global çapta duyulan güveni simgeleyen bu değişiklikle birlikte İGA İstanbul Havalimanı, TIACA iletişimlerinde daha fazla görünürlüğün yanı sıra TIACA'nın vizyon ve misyonunu yönlendirmede aktif rol oynama ve yönetim kurulu seçimlerinde oy hakkı kazanmış oluyor.

Uluslararası e-ticaret şirketleri için büyük depolama kapasitesi sağlayan İGA İstanbul Havalimanı, dijitalleşmeye ve verimliliği artırmaya odaklanmasıyla da kargo dostu bir havalimanı olarak görülüyor.